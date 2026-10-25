Marine Le Pen, liderka francuskiego skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, wygłosiła w Orleanie we Francji pierwsze oficjalne przemówienie swojej kampanii prezydenckiej. Jest kandydatką partii w wyborach prezydenckich, informuje France 24.

Przemówienie w Orleanie

Podczas wystąpienia 25 października Le Pen mówiła o tym, co nazwała odrodzeniem Francji, a także o początku nowej ery dla kraju. France 24 określa to wystąpienie jako pierwsze oficjalne przemówienie polityczki w jej kampanii prezydenckiej.

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Wypowiedzi o ideologiach islamistycznych

Le Pen potępiła również to, co nazwała ideologiami islamistycznymi, które, jak stwierdziła, propagują przemoc. Polityczka powiedziała, że takie ideologie są niezgodne z Francją.

Przemówienie Le Pen w Orleanie śledziła korespondentka France 24 Antonia Kerrigan. Materiał nie podaje innych szczegółów programu kampanii prezydenckiej kandydatki.

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