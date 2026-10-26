We Francji liderka partii Zielonych Marine Tondelier oświadczyła, że może zrezygnować z udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku, jeśli otworzy to zjednoczonej lewicy drogę do zwycięstwa. Podkreśliła, że obecnie pozostaje kandydatką, a ostateczna decyzja ma zapaść 13 grudnia.

Warunki możliwej rezygnacji

W wywiadzie dla France 2 Tondelier powiedziała, że jedynym powodem wycofania kandydatury mógłby być inny wariant, który dałby jej obozowi politycznemu drogę do zwycięstwa. Według niej Zieloni prowadzą rozmowy ze wszystkimi na temat możliwej współpracy.

Jak informuje Anadolu Agency, potencjalne porozumienie powinno obejmować program rządowy, współpracę w wyborach parlamentarnych oraz wspólną strategię wyborczą.

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Różnice wśród Zielonych

Członkowie partii będą głosować od 10 do 13 grudnia, aby zdecydować, czy Tondelier będzie kontynuować kampanię, czy poprze innego kandydata. Wyjaśniła potrzebę swojego udziału dążeniem do utrzymania kwestii ekologicznych w centrum debaty przedwyborczej. Tondelier podważyła również priorytetowe traktowanie kwestii ekologicznych przez innych kandydatów lewicy — Jean-Luca Mélenchona i Raphaëla Glucksmanna.

W partii nie ma wspólnego stanowiska w sprawie strategii prezydenckiej. Posłanka Sandrine Rousseau opowiada się za poparciem Mélenchona, senator Yannick Jadot — za poparciem Glucksmanna, a część działaczy chce samodzielnej kandydatury Zielonych. Tondelier oświadczyła, że bez jedności perspektywy lewicy są słabe, a współpraca pozostaje niepewna z powodu różnic między Glucksmannem a Mélenchonem.

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