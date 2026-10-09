Amerykańscy lekarze mający rzadki dostęp do Gazy powiedzieli NPR, że widzieli pacjentów, którzy, jak twierdzą, cierpieli z powodu izraelskich ograniczeń pomocy. Poinformowano o tym w materiale NPR opublikowanym 8 października 2026 roku.

Świadectwa medyków

Chodzi o obserwacje amerykańskich medyków, a nie o niezależną ocenę NPR dotyczącą przyczyn cierpienia pacjentów. Związek między stanem pacjentów a ograniczeniami pomocy został w materiale przedstawiony z powołaniem się na lekarzy.

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Trzy lata wojny

W nagłówku swojego reportażu NPR zaznacza, że trzy lata po rozpoczęciu wojny ludzie w Gazie pytają, kiedy się ona zakończy. Materiał przygotowała Aya Batrawy. Został on wyemitowany w programie All Things Considered i jest dostępny jako nagranie audio trwające 4 minuty i 4 sekundy. Publikację zaklasyfikowano do działu Middle East.

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