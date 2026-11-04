Samolot, który leciał z Belgradu do Rosji z grupą prorosyjskich polityków, nie dotarł do miejsca przeznaczenia i zawrócił do Serbii. W przekazanych informacjach nie podano przyczyn zmiany trasy.

Wśród pasażerów lotu, który wystartował do Moskwy wieczorem 3 listopada, znaleźli się były minister obrony Serbii i lider Ruchu Socjalistów Aleksandar Vulin, przewodniczący Serbskiej Partii Ludowej Nenad Popović oraz dyrektor państwowej spółki gazowej Srbijagas Dušan Bajatović.

Według słów Vulina delegacja udawała się do Rosji w celu przeprowadzenia negocjacji dotyczących umowy gazowej.

Decyzja o zawróceniu samolotu została podjęta, gdy znajdował się on w przestrzeni powietrznej Litwy. Linie lotnicze Air Serbia wyjaśniły, że otrzymały od właściwych organów informację o konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli bezpieczeństwa jednego z pasażerów. Jak donosiły media, chodziło o Aleksandara Vulina.

Sam polityk oświadczył, że przeszedł wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa na lotnisku im. Nikoli Tesli. Zaprzeczył również informacjom, jakoby przewoził ze sobą znaczną sumę gotówki i złoto.

Źródło: Newsmax Balkans

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował zwycięstwa listy studenckiej „Students Win” (Student List) w wyborach parlamentarnych w Serbii i oświadczył, że Berlin będzie aktywnie wspierał europejską drogę tego kraju.

W Serbii opozycyjna lista studencka, według wstępnych wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych, uzyskała 52,54% głosów. Koalicja byłego prezydenta Aleksandara Vučicia uzyskała 39,29%. Vučić uznał zwycięstwo listy studenckiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zareagowała na wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii, gratulując „Listy Studenckiej” zwycięstwa.

Czytaj nas na