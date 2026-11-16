Litwa przekazała Stanom Zjednoczonym pakiet propozycji dotyczących możliwego utworzenia w kraju stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Rozmowy o stałej obecności wojskowej USA już się rozpoczęły, informuje Baltic News Network.

Negocjacje w sprawie bazy

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas oświadczył, że pakiet propozycji został omówiony i przedstawiony stronie amerykańskiej. Jak zaznaczył, decyzja nie może zostać podjęta wyłącznie w odpowiedzi na wniosek Wilna, ponieważ proces zakłada długotrwałe negocjacje.

Kaunas zauważył, że Waszyngton weźmie pod uwagę nie tylko infrastrukturę wojskową i możliwości Litwy. Istotne będą również warunki życia dla żołnierzy i członków ich rodzin, w tym dostępność niezbędnej infrastruktury cywilnej. Jako przykład wspomniał o rozmieszczeniu niemieckiej brygady wojskowej na Litwie.

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Rotacje amerykańskich wojskowych

Na początku listopada Kaunas informował, że omawiał możliwość stałego rozmieszczenia wojsk amerykańskich na Litwie z ambasadorem USA przy NATO Matthew Whitakerem. W październiku prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytanie korespondenta litewskiego nadawcy LRT w Waszyngtonie, powiedział, że Stany Zjednoczone rozważą możliwość utworzenia w kraju stałej bazy.

Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius wcześniej oświadczył, że kraj jest gotowy przyjąć amerykańskich wojskowych na stałe oraz pokryć koszty utrzymania bazy, jeśli Waszyngton podejmie taką decyzję.

Siły amerykańskie przebywają na Litwie rotacyjnie, z przerwami, od wiosny 2014 roku, a ciężkie bataliony pancerne są tam rozmieszczane od 2019 roku. W połowie października USA wznowiły rotacyjne rozmieszczanie wojsk. Do połowy listopada spodziewano się przybycia dwóch batalionów o łącznej liczebności ponad 1 000 żołnierzy.

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