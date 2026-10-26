Litwa zwróciła się do Unii Europejskiej z apelem o przyspieszenie wdrożenia mechanizmu weryfikacji pochodzenia produktów zbożowych. Głównym celem tej inicjatywy jest uniemożliwienie transportu przez europejskie porty i szlaki logistyczne zboża zrabowanego przez Rosję na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

„Potrzebujemy bardziej konkretnych i praktycznych działań w celu wdrożenia mechanizmu weryfikacji pochodzenia zboża” – podkreślił wiceminister rolnictwa Litwy przed posiedzeniem Rady UE ds. Rolnictwa w Luksemburgu 26 października. Urzędnik podkreślił konieczność wyraźnego oddzielenia kwestii tranzytu rosyjskiego zboża od problemu transportu skradzionego ukraińskiego zboża, aby zapobiec wykorzystywaniu infrastruktury transportowej Unii Europejskiej do logistyki skradzionych produktów.

Źródło: Europejska Prawda.

Oświadczył to wiceminister rolnictwa Litwy Rolandas Taraszkiewicz przed posiedzeniem Rady UE ds. Rolnictwa w Luksemburgu 26 października.

Rosyjski sektor zbożowy poszukuje alternatywnych sposobów transportu pszenicy ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu portów nad Morzem Czarnym. Jedną z możliwych tras stał się niewielki port Ochamchire w Abchazji – gruzińskim regionie popierającym Kreml.

Putin zlecił skup zboża od rolników w związku z problemami z eksportem przez porty Rosji.

Przypomnijmy, że Rosja odrzuciła wszystkie warianty porozumienia zbożowego, które mogłyby umożliwić wznowienie eksportu produktów rolnych przez Morze Czarne. Poinformował o tym agencję Bloomberg minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki. Według niego Kijów otrzymał odpowiednie informacje od krajów, które próbowały nawiązać dialog z Moskwą.

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