Polska Lewica, będąca częścią koalicji rządzącej, złożyła w parlamencie projekt ustawy o zakończeniu państwowego finansowania składek na ubezpieczenia społeczne duchownych za pośrednictwem Funduszu Kościelnego. Inicjatywa pojawiła się w związku z opóźnieniem reformy funduszu, którą przed wyborami w 2023 roku popierała większość partii koalicyjnych, informuje Notes from Poland.

Jak proponuje się zmienić finansowanie

Obecnie z budżetu państwa pokrywane jest 80% składek społecznych przedstawicieli duchowieństwa. Zgodnie z projektem Lewicy wspólnoty religijne opłacałyby połowę takich składek, a drugą połowę — sami duchowni. Przewodnicząca klubu parlamentarnego partii Anna Maria Żukowska wyjaśniła, że w przypadku zwykłych pracowników składki również opłacają pracownik i pracodawca.

Wyjątek proponuje się dla członków klauzurowych zakonów i misjonarzy: ich składki miałyby być w całości opłacane przez kościoły. Koszty utrzymania zabytkowych świątyń, zgodnie z zamysłem autorów dokumentu, pokrywałby Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

Fundusz Kościelny w Polsce utworzono w 1950 roku jako rekompensatę dla wspólnot religijnych za majątek odebrany przez władze komunistyczne. Obecnie wspiera on wszystkie oficjalnie uznane w kraju wyznania, w tym te, które nie utraciły majątku w tamtym okresie. W budżecie Polski na 2026 rok na fundusz przewidziano 272,6 mln złotych.

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Spory w koalicji rządzącej

Lider Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że partia nie występuje przeciw religii, lecz dąży do jednakowego podejścia do duchowieństwa i innych pracowników. Przypomniał o koalicyjnym porozumieniu dotyczącym zasad państwa świeckiego i powiedział, że cierpliwość partii się wyczerpuje.

Jednocześnie Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma 32 spośród 239 koalicyjnych posłów, oświadczyło, że nie poprze inicjatywy. Jego lider i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał projekt ustawą, która nie ma szans na poparcie w parlamencie. PSL proponuje umożliwienie podatnikom przekazywania części podatku wybranej przez nich organizacji religijnej.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej poparł reformę, jednak skrytykował Lewicę za złożenie projektu bez konsultacji z partnerami koalicyjnymi. Przedstawiciele Kościoła katolickiego i innych wspólnot religijnych również oświadczyli, że dokument nie był z nimi wcześniej konsultowany. Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła, że każda decyzja musi być zgodna z umową Polski z Watykanem oraz konstytucyjną zasadą wzajemnej zgody w relacjach między państwem a wspólnotami religijnymi.

Według danych Najwyższej Izby Kontroli w latach 2021–2023 organy państwowe przekazały organizacjom religijnym co najmniej 17,5 mld złotych, z czego około 95% tej kwoty otrzymał Kościół katolicki.

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