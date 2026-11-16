Wielka Brytania i UE przygotowują się do zawarcia porozumienia w sprawie mobilności młodzieży, które pozwoli młodym Europejczykom ponownie pracować i studiować w tym kraju po brexicie. Dzieje się to w kontekście poważnego kryzysu na brytyjskim rynku pracy.

Według danych agencji Bloomberg na każde stanowisko na poziomie podstawowym w Wielkiej Brytanii przypada prawie sześciu młodych ludzi w wieku do 25 lat, którzy nie pracują ani nie uczą się. Wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy niż w 2016 roku – w roku referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej.

Bezrobocie wśród młodzieży w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy przekroczyło średnią unijną i osiągnęło najwyższy poziom od 2015 roku. Prawie milion młodych Brytyjczyków nie pracuje, nie uczy się ani nie uczestniczy w szkoleniach zawodowych.



Za dziesięć lat Wielka Brytania i UE są gotowe zawrzeć umowę w sprawie mobilności młodzieży, która pozwoli młodym ludziom pracować i uczyć się poza granicami swoich krajów. Jednak dla ambitnych Europejczyków z „pokolenia Z” ta możliwość stopniowo traci na atrakcyjności. Co więcej, może ona nawet utrudnić wysiłki Wielkiej Brytanii na rzecz zatrudnienia własnej młodzieży – zadanie, które stało się dla premiera Andy’ego Burnama misją narodową i priorytetem finansowym.

Przypomnijmy, że premier Wielkiej Brytanii Andy Bernam planuje ogłosić, że kraj ten stracił na brexicie więcej, niż zyskał, i będzie dążył do zresetowania stosunków z Unią Europejską przed szczytem w Brukseli w tym tygodniu.

Wielka Brytania będzie miała możliwość wpływania na kształtowanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących produktów spożywczych, jednak nie będzie miała prawa głosu przy ich uchwalaniu.

Wielka Brytania i Unia Europejska planują 20 listopada podpisać umowę sanitarno-fitosanitarną, która ma znieść większość kontroli fizycznych, a także większość certyfikatów i dokumentacji wymaganych w handlu żywnością, roślinami i produktami pochodzenia zwierzęcego.

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