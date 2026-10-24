W Polsce 68,4% respondentów nie potrafiło wskazać, gdzie w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy schron lub miejsce ukrycia. Wynika to z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, informuje RMF24.

Co odpowiedzieli uczestnicy badania

Najczęstszą odpowiedzią na pytanie o najbliższe schronienie było „nie wiem” — tak odpowiedziało 58,7% ankietowanych. Kolejne 8,4% stwierdziło, że w ogóle nie interesowało się tym tematem, a 1,3% przyznało, że trudno im udzielić odpowiedzi.

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Dokładną lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia zna 15,7% respondentów. Kolejne 15,9% uczestników badania wskazało, że ma jedynie ogólne wyobrażenie o jego lokalizacji.

Szczegóły badania

Respondentom zadano pytanie, czy wiedzą, gdzie w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy schron lub miejsce ukrycia. Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono w dniach 16–18 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

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