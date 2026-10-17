W Estonii prawie jedna trzecia nauczycieli w szkołach przechodzących na nauczanie w języku estońskim nie ma wymaganych kwalifikacji. Niedobór kadry pogłębiają duże obciążenie pracą oraz ograniczone możliwości szkół w zakresie oferowania wyższych wynagrodzeń, informuje ERR News.

Nauczyciele odchodzą ze szkół

Tallińskie Ehe Gymnasium Nauk Humanistycznych przeszło na nauczanie w języku estońskim w 2024 roku i zatrudniło 17 nowych nauczycieli. Od tego czasu szkołę opuścił co trzeci z nich. Placówka co roku nadal poszukuje kolejnych od 10 do 15 pedagogów, aby zastąpić zarówno nauczycieli przechodzących na emeryturę, jak i tych, którzy odchodzą z pracy z powodu wypalenia.

Dyrektorka szkoły Marika Kranisver zaznaczyła, że praca z uczniami, których językiem ojczystym jest rosyjski, może wymagać więcej wysiłku. Nauczyciele muszą dostosowywać materiały dydaktyczne i pomagać w pokonywaniu luk językowych. Część pedagogów przechodzi do szkół, w których więcej dzieci jest rodzimymi użytkownikami języka estońskiego.

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Obniżenie dodatków

Dyrektorka tartuskiej szkoły Jogentaga Alina Braziulene powiedziała, że placówka była zmuszona zmniejszyć dodatek dla wykwalifikowanych nauczycieli z 20% do 3%. Według niej stało się to po zakończeniu państwowego wsparcia dla uczniów z Ukrainy oraz spadku liczby uczniów. Wcześniej dzieci z Ukrainy stanowiły około jedną trzecią uczniów szkoły.

Dyrektor tallińskiego gimnazjum Laenemere Denis Presnetsov stwierdził, że dodatki są ważne dla przyciągania pedagogów, jednak szkoła nie może wypłacać ich wszystkim. Wskazał również na znaczne obciążenie pracą: oprócz nauczania nauczyciele zajmują się sprawami administracyjnymi, przygotowaniem lekcji i konsultacjami. Estońskie Ministerstwo Edukacji i Badań zaleca pedagogom odbywanie szkoleń do pracy z uczniami, dla których estoński nie jest językiem ojczystym.

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