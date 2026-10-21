Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował wypowiedzi zagranicznych przywódców, którzy łączyli zamieszki we francuskich miastach z imigracją. Podczas wizyty w Katarze nazwał takie komentarze „niedopuszczalnymi i głupimi”, informuje Politico Europe.

Reakcja na wypowiedź Trumpa

Macron oświadczył, że twierdzenia, iż Francję „zalały hordy migrantów i islamistów”, są całkowicie nieprawdziwe. Słowa te były skierowane w szczególności w odpowiedzi na wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który powiedział, że Francja jest „podbĳana, plądrowana i palona doszczętnie przez migrantów, dżihadystów i komunistów”.

Francuski prezydent zaznaczył, że Trump jest „wśród” przywódców politycznych prowadzących kampanię „kosztem Francji”. Dodał, że właśnie w takich chwilach można zrozumieć, kto kocha Francję, a kto nie.

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Protesty i zamieszki

W weekend setki tysięcy osób we Francji pokojowo protestowały z powodu kosztów życia i warunków nauki w szkołach. Jednocześnie w kilku miastach doszło do podpaleń budynków publicznych, grabieży sklepów i starć z policją do spraw porządku publicznego.

Według publikacji nie ma dowodów na związek tych incydentów z imigracją. Prawicowi przywódcy w innych krajach europejskich, w tym na Węgrzech i w Polsce, również próbowali wyjaśniać zamieszki migracją. Premier Węgier Peter Magyar napisał na X, że wydarzenia we francuskich miastach rzekomo potwierdzają potrzebę możliwie najtwardszego podejścia do migracji.

W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot zaproponował pomoc zainteresowanym krajom w zrozumieniu sytuacji, aby nie rozpowszechniały ani nie powielały fałszywych informacji. Wezwał zagranicznych przywódców, którzy komentują wydarzenia we Francji lub wykorzystują je do celów wyborczych albo by zaszkodzić krajowi, do wykazania się choć minimalną powściągliwością.

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