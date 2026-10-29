Macron zareagował na rosyjski atak na dworzec kolejowy w Dnieprze i wezwał do zawarcia szerszego rozejmu

Prezydent Francji Emmanuel Macron złożył kondolencje Ukrainie po rosyjskim ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze i wezwał do dążenia do szerszego zawieszenia broni, a nie ograniczania się do lokalnych porozumień. Podkreślił, że Rosja nadal odrzuca propozycje dotyczące zaprzestania działań wojennych i atakuje ludność cywilną.

Macron podkreślił konieczność zawarcia szerszego rozejmu i zaznaczył, że lokalne porozumienia nie mogą zastąpić ogólnego zawieszenia broni.

„W tym kontekście musimy dążyć do znacznie więcej niż tylko lokalnego zawieszenia broni, podobnego do tego, które właśnie uzgodniono na szczeblu lokalnym w Oleszkach. Niedopuszczalne jest, aby Rosja nadal sprzeciwiała się wszystkim propozycjom w tej sprawie, stawiając na eskalację konfliktu i ataki na ludność cywilną” – podkreślił Macron.

W ten sposób prezydent Francji wezwał do szerszego zawieszenia działań wojennych w obliczu rosyjskich ataków na Ukrainę i podkreślił konieczność dążenia do rozwiązań wykraczających poza lokalne porozumienia.

Informacja ta została zawarta w oświadczeniu prezydenta Francji opublikowanym w serwisie społecznościowym X.

29 października prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie z miejsca rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze. Według wstępnych danych w wyniku ataku dronem rakietowym zginęło 13 osób, a dziesięć zostało rannych.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

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