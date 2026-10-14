Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że uczniowie szkół średnich, którzy protestują już od trzech tygodni i doprowadzili do zamknięcia wielu placówek edukacyjnych, mają uzasadnione powody do niepokoju. Jednocześnie, jak powiedział, siły polityczne wykorzystują te protesty do własnych celów. Po posiedzeniu rządu poinformowała o tym rzeczniczka rządu Maud Bregeon, pisze France 24.

Macron polecił rządowi przygotować w ciągu kilku tygodni konkretne odpowiedzi na wystąpienia uczniów szkół średnich. Według Bregeon prezydent uznał zasadność problemów młodych ludzi, ale stwierdził, że są one wykorzystywane do celów politycznych i przekształcane w miejską przemoc.

Poparcie dla protestów i reakcja partii

Dzień wcześniej w Paryżu i innych miastach Francji odbyły się ogólnokrajowe akcje solidarności z uczniami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oszacowało liczbę uczestników na 161 500 osób, podczas gdy związki zawodowe poinformowały o 480 tysiącach demonstrantów.

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W Paryżu i Lyonie doszło do starć na tle protestów, a policja w odpowiedzi użyła gazu łzawiącego. Do jednej z paryskich akcji dołączył kandydat na prezydenta z ultralewicowej partii Francja Niepokorna Jean-Luc Mélenchon. Skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen poparła policjantów zaangażowanych podczas protestów i obarczyła uczniów odpowiedzialnością za brutalne incydenty.

Oskarżenia o brutalność policji

Uczniowie, związki zawodowe, organizacje praw człowieka i rodzice oskarżają policję o brutalne traktowanie uczestników protestów. Rodzina 15-letniego Evana, który 5 października w mieście Lens stracił lewą rękę oraz kilka palców prawej dłoni po eksplozji granatu hukowo-błyskowego, rozpoczęła działania prawne, domagając się bezstronnego śledztwa. Adwokat rodziny oświadczył, że nastolatek zaprzecza wersji policji przekazanej przez prokuraturę, według której rzekomo próbował podnieść granat, a także zaprzecza udziałowi w protestach w Lens.

W mieście Tours 16-letni uczeń stracił wzrok podczas protestu 30 września. Jego rodzina obarczyła odpowiedzialnością policję, a prokurator z Tours poinformował, że funkcjonariuszowi postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała w okolicznościach obciążających. Według danych MSW policja wszczęła wewnętrzne dochodzenia w związku z 36 zgłoszeniami przemocy ze strony funkcjonariuszy, a minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że podczas protestów obrażeń doznało prawie 900 policjantów.

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