Macron oskarżył Trumpa i zagranicznych przywódców o rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat zamieszek we Francji

Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował zagranicznych przywódców, w szczególności prezydenta USA Donalda Trumpa, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat zamieszek we Francji oraz wykorzystywanie tych wydarzeń w swoich kampaniach wyborczych.

Według prezydenta Francji nie dostrzega on oznak bezpośredniej ingerencji zagranicznej w same wydarzenia, jednak po ich zakończeniu miały miejsce manipulacje informacyjne ze strony innych krajów.

„Moim zdaniem w tych wydarzeniach nie ma widocznej ingerencji zagranicznej. Natomiast po ich zakończeniu doszło do zagranicznej manipulacji informacjami, co spowodowało niedopuszczalne i bezsensowne komentarze wielu osób, w tym zagranicznych przywódców” – powiedział Macron.

Zwrócił uwagę na rozpowszechnianie obrazów stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji, a także na twierdzenia, że Francję rzekomo opanowały „hordy migrantów i islamistów”. Francuski przywódca nazwał takie oświadczenia „całkowitą nieprawdą”.

Kiedy dziennikarze zapytali, czy ma na myśli Donalda Trumpa, Macron odpowiedział: „Między innymi. W takich momentach widać, kto kocha Francję, a kto jej nie kocha”.

Na bezpośrednie pytanie, czy jego słowa oznaczają, że Trump nie kocha Francji, prezydent Francji odpowiedział: „Trzeba to stwierdzić”.

Macron oskarżył również zagranicznych polityków o wykorzystywanie wydarzeń we Francji do osiągnięcia własnych celów wyborczych.

„Kiedy widzę przywódców prowadzących kampanię wyborczą – w tym regionie lub po drugiej stronie Atlantyku — i którzy czasami, z powodu własnej łatwowierności, podchwytują treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub rozpowszechniają to, w co pewne kręgi chcą nas zmusić do uwierzenia, prowadzą kampanię naszym kosztem” – oświadczył prezydent Francji.

Wcześniej francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barro wezwał zagranicznych przywódców do zachowania powściągliwości, szacunku i solidarności, a także do niewykorzystywania wydarzeń we Francji do własnych kampanii wyborczych.

W poście opublikowanym w serwisie społecznościowym X zaproponował również pomoc francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby zainteresowane kraje mogły uniknąć rozpowszechniania fałszywych informacji.

W ten sposób władze francuskie sprzeciwiły się wykorzystywaniu obrazów stworzonych przez sztuczną inteligencję oraz niepotwierdzonych twierdzeń dotyczących wydarzeń w kraju do celów politycznych za granicą.

Macron oświadczył to podczas rozmowy z dziennikarzami w Doha, stolicy Kataru.

We Francji wojsko zostanie zaangażowane do utrzymania porządku publicznego wraz z policją podczas protestów zaplanowanych na sobotę. Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że rozmieszczenie sił będzie miało charakter zakrojony na szeroką skalę w związku z zamieszkami i grabieżami, które 17 października ogarnęły Paryż, Marsylię, Lyon i inne miasta.

Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował wypowiedzi zagranicznych przywódców, którzy łączyli zamieszki we francuskich miastach z imigracją. Podczas wizyty w Katarze nazwał takie komentarze „niedopuszczalnymi i głupimi”.

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