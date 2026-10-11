Małopolski Urząd Wojewódzki ograniczył fundusz nagród z powodu wzrostu kosztów po zmianie zasad ustalania stażu pracy. Nowe przepisy ograniczyły również możliwości urzędu w zakresie zatrudniania pracowników i podwyższania wynagrodzeń, informuje Interia, powołując się na „Rzeczpospolitą”.

Jakie okresy są zaliczane do stażu

Dla pracowników sektora publicznego w Polsce nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, a od 1 maja objęły także sektor prywatny. Do stażu zaczęto zaliczać okresy, które wcześniej nie były uwzględniane, w tym prowadzenie działalności gospodarczej i pracę na umowie zlecenia.

Od długości stażu zależą niektóre uprawnienia pracownicze: prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, urlop rodzicielski, wysokość dodatku stażowego i nagroda jubileuszowa. Pracownicy mogą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem eZUS, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu w celu zaliczenia odpowiednich okresów. Mają na to 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowych zasad.

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Szacunkowe koszty dla instytucji

Według „Rzeczpospolitej” w niektórych przypadkach dodatkowe koszty wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego pracownika. W przypadku instytucji zatrudniających dużą liczbę osób łączne wydatki mogą sięgać milionów złotych.

Szacunkowy koszt zmian dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi około 1,75 mln zł, a dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego — 1,4 mln zł. Rząd nie przewidział dodatkowego finansowania na pokrycie tych wydatków. Rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski oświadczył, że brak dodatkowych środków w budżecie wynagrodzeń na 2026 rok doprowadził do ograniczenia funduszu nagród oraz zatrudniania i podwyżek wynagrodzeń.

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