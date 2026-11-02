W Watykanie 39-letnia amerykańska menedżerka mediów meksykańskiego pochodzenia María Montserrat Alvarado obejmie w tym tygodniu kierownictwo nad urzędem komunikacji Stolicy Apostolskiej. Zostanie pierwszą świecką kobietą na czele watykańskiego „ministerstwa” oraz pierwszą osobą niebędącą Włoszką na tym stanowisku, informuje CBS News.

Alvarado, która używa również imienia Monse, będzie kierować strukturą nadzorującą watykańskie platformy informacyjne telewizyjne, radiowe, drukowane i cyfrowe, a także biuro prasowe. Jej nominację ogłoszono w czerwcu. W wywiadzie dla EWTN News Alvarado powiedziała, że było to dla niej zaskoczeniem.

Zmiana kierownictwa

Alvarado zastąpi 70-letniego Paolo Ruffiniego, którego papież Franciszek mianował w 2018 roku. Ruffini został pierwszym świeckim mężczyzną na czele dykasterii — tak w Watykanie nazywa się urzędy odpowiadające ministerstwom.

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Historyczka i założycielka watykańskiego magazynu Women Church World, Lucetta Scaraffia, powiedziała AFP, że Alvarado została wybrana ze względu na swoje umiejętności i cechy zawodowe. Zdaniem Scaraffii pierwsza osoba niebędąca Włoszką na tym stanowisku będzie miała bardziej międzynarodowe podejście.

Doświadczenie w mediach i obronie praw

Alvarado urodziła się w Meksyku, w dzieciństwie przeprowadziła się do USA i dorastała w Miami. Później studiowała w Waszyngtonie. Przez 14 lat pracowała w Becket Fund for Religious Liberty, niekomercyjnej organizacji prawniczej broniącej wolności religijnej.

Od 2023 roku Alvarado była prezesem i dyrektorką operacyjną EWTN News, działu informacyjnego największej katolickiej sieci telewizyjnej w USA. Zarządzała tam międzynarodowymi platformami tworzącymi treści w siedmiu językach dla telewizji, publikacji drukowanych, radia, mediów cyfrowych i sieci społecznościowych.

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