Liderka francuskiej skrajnie prawicowej partii „Ruch Narodowy” Marine Le Pen nie nazwała Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, stwierdzając, że tego typu oskarżenia nie przybliżają zakończenia wojny.

Podczas wywiadu dla India Global Review polityk została zapytana, czy uważa rosyjskiego dyktatora za zbrodniarza wojennego. Le Pen uniknęła bezpośredniej odpowiedzi, nazywając takie stwierdzenia bezsensownymi i niezgodnymi z dążeniem do pokoju.

„Takie uogólniające stwierdzenia są w rzeczywistości bezsensowne i sprzeczne z dążeniem do pokoju” – powiedziała.

Jednocześnie Le Pen przyznała, że to Rosja rozpoczęła wojnę, a Ukraina stała się jej ofiarą. Uważa ona, że wzajemne oskarżenia nie pomogą w osiągnięciu pokojowego rozwiązania i zaproponowała zorganizowanie we Francji międzynarodowej konferencji poświęconej zakończeniu wojny.

Polityk oświadczyła również, że Francja jest gotowa kontynuować pomoc humanitarną dla Ukrainy, wspierać szkolenie ukraińskich żołnierzy oraz dostarczać sprzęt wojskowy. Jednak, jak dodała, z powodu trudności finansowych Paryż nie jest w stanie utrzymać dotychczasowego poziomu wsparcia.

Źródło: India Global Review.

Marine Le Pen podczas lunchu w Paryżu we Francji odpowiedziała na pytania ambasadorów ośmiu państw graniczących z metropolią francuską dotyczące jej planów wobec kraju i Unii Europejskiej.

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen 25 października oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą, obiecując przywrócenie porządku i zaufania w kraju. Posłanka z partii „Zjednoczenie Narodowe”, zgodnie z podanymi danymi, prowadzi w wyścigu prezydenckim ze znaczną przewagą.

Przewodnicząca frakcji „Zjednoczenie Narodowe” w Zgromadzeniu Narodowym Francji, Marine Le Pen, stwierdziła, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej może zaostrzyć konkurencję dla francuskich rolników. Według niej francuskie rolnictwo może również otrzymywać mniejszy udział środków z ram Wspólnej Polityki Rolnej UE.



Czytaj nas na