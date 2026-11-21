Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra terytorium Polski. Jego oświadczenie padło po tym, jak strona polska poinformowała dzień wcześniej o kolejnym naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju.

Według Rutte'a dowódca połączonych sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, zrobi wszystko, co konieczne, aby zidentyfikować wszelkie zagrożenia dla zdolności obronnych Sojuszu i jego siły odstraszania. W razie potrzeby wprowadzi odpowiednie korekty.

„Mogę zagwarantować, że NATO będzie bronić każdego centymetra terytorium Polski” – oświadczył sekretarz generalny Sojuszu.

Rutte wypowiedział się na ten temat w Warszawie 21 listopada, jak podaje agencja Reuters.

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