Amerykański miliarder Elon Musk wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie wykorzystania Starlink do operacji wojskowych. Według niego system ten powinien pozostać cywilny, ponieważ wykorzystanie łączności satelitarnej do ataków ofensywnych może sprawić, że satelity staną się uzasadnionymi celami dla ataków odwetowych. Ich zniszczenie, jak twierdzi Musk, będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa całej przestrzeni kosmicznej.

„To naprawdę jeden z głównych powodów, dla których Starlink powinien pozostać systemem cywilnym” – zaznaczył.

Musk wyjaśnił, że Starlink może być wykorzystywany do zapewnienia infrastruktury o przeznaczeniu wojskowym. Jednocześnie, jego zdaniem, łączność satelitarna nie powinna być wykorzystywana do jednoznacznie ofensywnych ataków, które mogą uczynić satelity uzasadnionym celem dla odpowiedzi przeciwnika.

„Przeciwnik, który zniszczy satelity Starlink, wywoła łańcuchową reakcję zniszczeń, która stworzy ogromne pole szczątków i sprawi, że przestrzeń kosmiczna stanie się niezdatna do użytku” – ostrzegł Musk.

Wcześniej Zełenski opowiedział, w jaki sposób udało się przywrócić działanie Starlink.

Tymczasem Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania sieci Starlink przy prędkości ponad 400 km/h.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, żądając zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonej dla ukraińskich sił zbrojnych.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

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