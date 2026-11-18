W dniach 12–17 listopada 2026 r. Stany Zjednoczone borykały się z serią poważnych awarii technologicznych, które dotknęły banki, linie lotnicze, instytucje państwowe i serwisy cyfrowe. Początkowo problemy pojawiły się w firmie Microsoft, a następnie władze amerykańskie tymczasowo wstrzymały loty samolotów w całym kraju. Następnie klienci JPMorgan Chase i innych banków zaczęli skarżyć się na opóźnienia w realizacji płatności, a 17 listopada awarie odnotowano w firmie Apple oraz w wewnętrznej sieci Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Niemal w tym samym czasie w mediach społecznościowych krążyły ostrzeżenia o rzekomym globalnym cyberataku zaplanowanym na 17 listopada. Autorzy tych wpisów twierdzili, że hakerzy opróżnią konta bankowe, zniszczą dane finansowe i pozbawią świat internetu na trzy miesiące. Kiedy duże amerykańskie firmy rzeczywiście zaczęły zgłaszać problemy techniczne, użytkownicy zaczęli łączyć te wydarzenia ze sobą.

UA.News wyjaśnia, które systemy ulegały awariom w ciągu sześciu dni, co wiadomo o przyczynach tych awarii, skąd wzięła się teoria o „cyberapokalipsie” oraz czy istnieje ryzyko globalnego odcięcia dostępu do internetu.

12 listopada: globalna awaria Microsoftu pozbawiła użytkowników poczty i usług biznesowych

12 listopada użytkownicy Microsoft 365 w różnych krajach zaczęli skarżyć się na brak dostępu do firmowej poczty i innych usług online. Problemy dotyczyły Outlooka, Exchange Online, Microsoft Teams, Copilota oraz narzędzi do administrowania systemami korporacyjnymi.

Według serwisu BleepingComputer awaria trwała prawie dobę. Część użytkowników nie mogła wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, inni stracili dostęp do czatów służbowych lub borykali się z opóźnieniami w dostarczaniu wiadomości.

Konsekwencje wykroczyły poza ramy aplikacji korporacyjnych. Z Microsoft 365 korzystają banki, instytucje państwowe, szpitale i przedsiębiorstwa transportowe. W szczególności rząd brytyjski potwierdził, że incydent wpłynął na funkcjonowanie sektora publicznego i biznesu. Jednocześnie usługi o krytycznym znaczeniu nadal działały.

16 listopada firma Microsoft przedstawiła bardziej szczegółowe wyjaśnienie awarii. Firma ustaliła, że awaria wynikała z połączenia trzech czynników technicznych. Pierwszym z nich był błąd oprogramowania, który pojawił się już w lipcu 2026 roku. Dotyczył on serwerów bramy sieciowej Microsoft 365 — systemu, przez który przechodzą żądania kierowane do usług korporacyjnych.

Drugim czynnikiem był wzrost obciążenia po przekierowaniu części ruchu z Microsoft Teams. Trzecim — tymczasowe ograniczenie dostępnych mocy obliczeniowych serwerów. Połączenie tych problemów doprowadziło do przeciążenia serwerów, które stopniowo przestały odpowiadać na żądania. Według informacji podanych przez firmę, w pewnym momencie ponad 80% serwerów danej bramy sieciowej stało się niedostępnych.

Microsoft oświadczył, że nie wykrył oznak cyberataku ani ingerencji sztucznej inteligencji. Firma zaprzeczyła również, jakoby ten incydent miał związek z późniejszymi problemami amerykańskiego systemu lotniczego.

13 listopada: dlaczego USA tymczasowo wstrzymały wszystkie loty samolotów

13 listopada w amerykańskim systemie kontroli ruchu lotniczego doszło do poważnej awarii technicznej. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) wprowadziła ogólnokrajowy zakaz startów samolotów po wykryciu problemów z łącznością między centrami kontroli ruchu lotniczego.

Według oficjalnych informacji FAA problemy zaczęły się około godziny 15:30 czasu wschodnioamerykańskiego. Ruch lotniczy zaczęto przywracać o 20:15. W momencie wprowadzenia ograniczeń w powietrzu znajdowało się około 3500 samolotów. Wszystkie z nich bezpiecznie wylądowały. Część częstotliwości radiowych i kanałów radarowych pozostawała dostępna, dlatego nie doszło do całkowitej utraty łączności między samolotami a kontrolerami ruchu lotniczego.

Według danych FAA w ciągu 13 listopada przewoźnicy lotniczy odwołali około 12,5 tysiąca lotów. Organ regulacyjny wyjaśnił, że nie wszystkie odwołania były bezpośrednio spowodowane ogólnokrajowym wstrzymaniem lotów. Skala awarii wywołała przypuszczenia o możliwym cyberataku. Jednak dochodzenie wskazało na sprzęt sieciowy i przestarzałą infrastrukturę telekomunikacyjną.

Minister transportu USA Sean Duffy wyjaśnił, że wykonawca L3Harris przeprowadzał planowe prace związane z wymianą starych miedzianych linii łączności na światłowody. Podczas tych prac pojawiły się problemy z routerami – urządzeniami przekazującymi dane między różnymi częściami sieci.

System zaczął odbierać ponad tysiąc prób połączenia co cztery–pięć sekund. Spowodowało to nadmierne obciążenie sprzętu i doprowadziło do niestabilności kanałów łączności oraz danych radarowych. Problemy dotknęły 17 z 22 regionalnych centrów kontroli ruchu lotniczego w USA.

Specjaliści odizolowali problematyczne węzły sieciowe, po czym praca systemu ustabilizowała się. Jednak ostateczną przyczynę techniczną, stan na 17 listopada, wciąż badano. Sprawdzano, czy problem leżał po stronie routera, jego instalacji lub interakcji z przestarzałą siecią.

Ministerstwo Transportu poinformowało, że nie stwierdzono oznak ingerencji z zewnątrz. Do kontroli technicznej dołączyli przedstawiciele FBI.

Problemy Narodowej Służby Meteorologicznej USA: kolejna awaria czy część wspólnej awarii

Niemal równocześnie z kryzysem lotniczym pojawiły się doniesienia o problemach technicznych ze strony Narodowej Służby Meteorologicznej Stanów Zjednoczonych — National Weather Service. 13 listopada służba poinformowała o trudnościach z połączeniem internetowym i komunikacją wewnętrzną. Pojawienie się tej informacji w dniu wstrzymania lotów przyciągnęło uwagę użytkowników mediów społecznościowych.

FAA odpowiada za bezpieczeństwo lotów, a NWS dostarcza dane meteorologiczne dla lotnictwa, służb państwowych i ludności. Dlatego równoczesne problemy obu instytucji zaczęto postrzegać jako potencjalną oznakę szerszej awarii.

Jednak dalsze wyjaśnienia wykazały, że problemy służby meteorologicznej nie oznaczały całkowitego wstrzymania jej działalności. Radary meteorologiczne nadal funkcjonowały, a doniesienia o ogólnokrajowej awarii nie znalazły potwierdzenia.

17 listopada Krajowa Służba Meteorologiczna poinformowała również o trudnościach technicznych związanych z planową konserwacją sieci. Jak podała stacja NBC, incydent ten trwał około 40 minut.

Nie było żadnych publicznych potwierdzeń, że problemy służby meteorologicznej i organu regulacyjnego lotnictwa miały wspólną przyczynę.

16 listopada: dlaczego pojawiły się problemy w JPMorgan Chase i innych amerykańskich bankach

16 listopada fala problemów technicznych dotknęła system finansowy Stanów Zjednoczonych. Klienci kilku dużych banków zaczęli zgłaszać trudności z dostępem do bankowości internetowej, opóźnienia w płatnościach oraz problemy z przelewami.

Wśród instytucji, na które napływały skargi użytkowników, znalazły się JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One oraz Truist.

Według informacji agencji Reuters głównym czynnikiem tego incydentu była awaria techniczna w JPMorgan Chase — jednym z największych banków w USA. Przedstawiciele Chase potwierdzili, że błąd oprogramowania w sprzęcie spowolnił przetwarzanie części transakcji. W związku z tym klienci mieli do czynienia z opóźnieniami w płatnościach, chociaż same środki pozostawały dostępne.

Problemy wpłynęły również na płatności za pośrednictwem Zelle — amerykańskiego serwisu umożliwiającego szybkie przelewy między rachunkami bankowymi. Cechą charakterystyczną Zelle jest to, że łączy ona klientów różnych instytucji finansowych. Dlatego awaria w jednym dużym banku może wpłynąć na operacje użytkowników innych banków, nawet jeśli ich własne systemy działają normalnie.

Jednoczesne zgłoszenia skarg sprawiały wrażenie ogólnej awarii amerykańskiego systemu finansowego. Jednak nie wszystkie instytucje finansowe potwierdziły własne wewnętrzne awarie. W szczytowym momencie serwis Downdetector odnotował około 4810 skarg dotyczących Chase, ponad 2000 – dotyczących Bank of America oraz ponad tysiąc – dotyczących Wells Fargo. Wskaźniki te odzwierciedlają liczbę zgłoszeń użytkowników, a nie dokładną liczbę poszkodowanych klientów.

Chase oświadczył, że przyczyną opóźnień był błąd oprogramowania, a nie cyberatak. Nie potwierdzono zniszczenia danych bankowych ani masowego wyzerowania kont.

United Airlines: dlaczego linia lotnicza ponownie opóźniła loty 16 listopada

Tego samego dnia o poważnej awarii technicznej poinformowała linia lotnicza United Airlines. Problem dotknął system obsługi odlotów, przez co część samolotów nie mogła tymczasowo wystartować zgodnie z rozkładem. Jak podaje Associated Press, linia lotnicza potwierdziła awarię techniczną w swoich systemach. Później United Airlines ogłosiła przywrócenie normalnego funkcjonowania.

Sytuację tę szybko zaczęto porównywać z ogólnokrajowym wstrzymaniem lotów, które miało miejsce 13 listopada. Między tymi incydentami istniała jednak istotna różnica. 13 listopada problem wystąpił w infrastrukturze FAA, która koordynuje ruch lotniczy w całym kraju. Natomiast 16 listopada awaria dotyczyła wewnętrznych systemów technologicznych konkretnej linii lotniczej.

Dlatego nawet podobne konsekwencje dla pasażerów — opóźnienia lotów i oczekiwanie na lotniskach — nie oznaczały wspólnej przyczyny technicznej.

17 listopada: awaria tajnej sieci Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA

17 listopada pojawiły się informacje o incydencie w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA (NSA). Problemy wystąpiły w wewnętrznej sieci NSANet, z której pracownicy agencji korzystają w celu wymiany informacji niejawnych.

Według doniesień Associated Press wewnętrzna sieć stała się tymczasowo niedostępna. Agencja potwierdziła zakłócenia w działaniu części systemów, ale wyjaśniła, że wynikały one z planowej konserwacji technicznej.

NSA podkreśliła, że kluczowe funkcje agencji pozostały sprawne. W agencji zaznaczono również, że jej infrastruktura posiada mechanizmy rezerwowe zapewniające ciągłość działania w przypadku awarii.

Jednak agencja nie przedstawiła szczegółowych wyjaśnień, dlaczego właśnie planowa konserwacja spowodowała zakłócenia. Incydent ten wzbudził szczególne zainteresowanie ze względu na specyfikę działalności NSA. Agencja zajmuje się wywiadem radioelektronicznym, cyberbezpieczeństwem oraz ochroną komunikacji rządowej.

Awarie Apple i Cloudflare 17 listopada: które usługi przestały działać

17 listopada użytkownicy Apple zaczęli zgłaszać problemy z dostępem do części usług firmy. Awarie dotknęły App Store, Apple Music, AppleCare oraz niektóre funkcje iCloud.

Przyczyną była wewnętrzna zmiana w systemach Apple, po której część usług stała się tymczasowo niedostępna. Dla użytkowników oznaczało to trudności z pobieraniem aplikacji, dostępem do muzyki oraz niektórymi funkcjami chmury. Nie odnotowano jednak żadnych doniesień o globalnej utracie danych ani włamaniach na konta użytkowników.

Również 17 listopada odnotowano pewne problemy w infrastrukturze Cloudflare — firmy zapewniającej ochronę stron internetowych, działanie usług sieciowych oraz przyspieszenie transferu danych.

W szczególności zgłaszano zakłócenia w działaniu mechanizmu weryfikacji użytkowników Turnstile oraz problemy sieciowe w niektórych centrach danych. Część użytkowników mogła napotykać błędy połączenia lub opóźnienia podczas otwierania stron internetowych.

Jednak incydenty te nie oznaczały całkowitego wyłączenia Cloudflare ani globalnego załamania się internetu. Problemy dotyczyły poszczególnych komponentów i regionów sieci.

Skąd wzięła się teoria o globalnym cyberataku 17 listopada

Pogłoski o „cyberapokalipsie” zaczęły się rozprzestrzeniać jeszcze przed zakrojonymi na szeroką skalę awariami w Stanach Zjednoczonych. W sieciach społecznościowych pojawiały się posty, których autorzy twierdzili, że 17 listopada 2026 roku dojdzie do największego cyberataku w historii.

Zgodnie z jednym ze scenariuszy hakerzy mieli jednocześnie zaatakować największe banki świata, zniszczyć informacje o rachunkach i wyzerować salda klientów. Następnie globalna sieć miała rzekomo przestać działać na trzy miesiące.

Niektóre wiadomości zawierały jeszcze jedno stwierdzenie: podczas przerwy w działaniu internetu specjalny system sztucznej inteligencji miał wyszukiwać i eliminować luki w zabezpieczeniach infrastruktury cyfrowej. Scenariusz ten nazwano „COVID 2.0”, ponieważ jego autorzy porównywali potencjalne konsekwencje do pandemii i globalnych ograniczeń.

Plotki rozprzestrzeniały się za pośrednictwem TikTok, Facebooka, X, Instagrama i Telegrama. Zgodnie z wynikami weryfikacji przeprowadzonej przez PopFake informacje te krążyły w kilku językowych segmentach sieci społecznościowych. Niektóre filmy z ostrzeżeniami o rzekomym zbliżającym się załamaniu systemu osiągały miliony wyświetleń.

Niektóre publikacje powoływały się na anonimowych informatorów z darknetu. Jednocześnie nie zawierały one dowodów technicznych, nazw grup hakerskich ani konkretnego opisu sposobu przeprowadzenia ataku.

Kolejnym argumentem zwolenników tej teorii była rzekoma przepowiednia z serialu animowanego „Simpsonowie”. W sieciach społecznościowych rozpowszechniano zmontowany filmik, który przedstawiano jako dowód na to, że twórcy serialu wcześniej przewidzieli globalne odcięcie dostępu do internetu.

Jednak weryfikacja wykazała, że filmik został zmontowany z fragmentów różnych odcinków, a konkretna data 17 listopada nie została w nich wspomniana.

Po zakrojonych na szeroką skalę awariach Microsoftu 12 listopada teoria ta zyskała nowy impuls. Użytkownicy zaczęli zestawiać ze sobą doniesienia o problemach z usługami korporacyjnymi, kontrolą ruchu lotniczego oraz służbą meteorologiczną.

Kiedy 16 listopada pojawiły się problemy z przelewami bankowymi, zwolennicy tej teorii odebrali je jako dodatkowe potwierdzenie swoich prognoz. Jednak plotki o 17 listopada pojawiły się już wcześniej, a nowe awarie techniczne zaczęto później wykorzystywać do ich uzasadnienia.

Czy możliwe jest pozbawienie całego świata internetu na trzy miesiące

Jedna z najbardziej głośnych części teorii o „cyberapokalipsie” dotyczyła możliwości całkowitego wyłączenia globalnego internetu na trzy miesiące. Z technicznego punktu widzenia internet nie jest jednolitym, scentralizowanym systemem, który można wyłączyć jedną decyzją lub atakiem na pojedynczy serwer.

Składa się on z ogromnej liczby niezależnych sieci, centrów danych, operatorów telekomunikacyjnych, kabli podmorskich, kanałów satelitarnych i systemów routingu.

Poszczególne części tej infrastruktury są kontrolowane przez różne firmy i państwa. Dlatego nawet poważna awaria jednego dużego dostawcy usług w chmurze nie oznacza automatycznego zaprzestania działania całej globalnej sieci.

Jednocześnie poszczególne kraje lub regiony mogą pozostać bez dostępu do internetu z powodu uszkodzeń kabli, awarii sieci energetycznych, ograniczeń rządowych lub cyberataków. Jednak całkowite odcięcie internetu na całym świecie na trzy miesiące wymagałoby zakłócenia działania ogromnej liczby niezależnych systemów.

Nie mniej wątpliwe jest twierdzenie o możliwości jednoczesnego wyzerowania wszystkich rachunków bankowych. Instytucje finansowe korzystają z różnych systemów księgowych, kopii zapasowych, dzienników transakcji oraz mechanizmów odzyskiwania danych. Dane dotyczące środków klientów nie są przechowywane w jednym globalnym rejestrze, który można zniszczyć jednym atakiem.

Poszczególne banki mogą paść ofiarą cyberprzestępców. Złośliwi aktorzy są w stanie wykraść pieniądze, zablokować systemy lub uszkodzić dane. Nie oznacza to jednak, że hakerzy mogą jednocześnie skasować wszystkie zapisy finansowe na świecie.

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