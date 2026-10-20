W Australii matka skarżącego A złożyła zeznania w procesie radiowego prezentera Alana Jonesa. Powiedziała, że ufała mu jako mentorowi swojego syna, jednak zauważyła zmianę jego nastroju po dwudniowym pobycie 17-letniego chłopca na farmie Jonesa w Fitzroy Falls. Poinformowało o tym ABC News.

Według skarżącego A podczas pobytu na prywatnej farmie w regionie Southern Highlands Jones pocałował go, włożył mu język do ust i dotykał jego pośladków. Jones nie przyznał się do winy w 21 zarzutach nieprzyzwoitej napaści i dotykania o charakterze seksualnym wobec pięciu mężczyzn. Zarzuty dotyczą domniemanych incydentów z okresu od 2003 do 2020 roku.

List po wyjeździe

Matka powiedziała sądowi, że po powrocie jej syn prawie nie spał i nie kładł się w nocy. Dziesięć dni później napisał do niej list, w którym poinformował, że w Fitzroy Falls wydarzyło się coś niestosownego, ale nie podał szczegółowych opisów.

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Jak relacjonowała kobieta, zapytała syna, czy chce zgłosić się na policję. Odpowiedział, że nie został zgwałcony, a także powiedział, że może to być jego słowo przeciwko słowu wpływowego Jonesa.

Pomoc finansowa dla rodziny

Sąd usłyszał również, że matka chłopca znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej: miała hipotekę w wysokości 1,3 mln dolarów, a budowniczy pozostawił dom niedokończony. Jej syn po raz pierwszy napisał do Jonesa w wieku 13 lat, prosząc o pomoc dla matki.

Z e-maili odczytanych w sądzie wynika, że Jones utrzymywał kontakt z chłopcem przez kilka lat, pomógł zmniejszyć zadłużenie hipoteczne jego matki o 600 tys. dolarów i przekazał 100 tys. dolarów na dokończenie domu. Zorganizował także jej rozmowę z ówczesnym szefem Commonwealth Bank. Kobieta powiedziała, że po liście syna poprosiła go, aby przestał kontaktować się z Jonesem, lecz sama kontynuowała korespondencję, ponieważ obawiała się, że ustalenia z bankiem mogą zostać anulowane.

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