Mauritius przedłużył nocną godzinę policyjną na drugą noc z rzędu z powodu zamieszek w niektórych rejonach kraju. Ograniczenia będą obowiązywać od 20:30 do 05:00. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Szkoły zamknięte do końca tygodnia

Rzecznik biura premiera Navina Ramgoolama oświadczył, że wszystkie szkoły na Mauritiusie będą nieczynne do końca tygodnia. Wyjątek zrobiono dla placówek edukacyjnych, w których uczniowie zdają międzynarodowe egzaminy.

Pierwszą nocną godzinę policyjną wprowadzono we wtorek, a w środę rano ją zniesiono. Policja oświadczyła, że udało się opanować sytuację, a także poinformowała o kilku zatrzymaniach.

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Przyczyny protestów

Zamieszki rozpoczęły się w zeszłym tygodniu na tle niedoboru wody i rosnących kosztów życia. Napięcie wzrosło po tym, jak policja postrzeliła i raniła kobietę. W telewizyjnym wystąpieniu, ogłaszając pierwszą godzinę policyjną, premier nazwał zamieszki niedopuszczalnymi.

Po ogłoszeniu przedłużenia ograniczeń touroperatorzy wezwali klientów, aby pozostali w miejscach zakwaterowania i unikali niekoniecznych podróży w godzinach obowiązywania godziny policyjnej.

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