Napastnik „Realu” Kylian Mbappé stał się drugim piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił 75 bramek przed ukończeniem 28 lat.

We wtorek, 24 listopada, Kylian Mbappé strzelił dwa gole w meczu 5. kolejki fazy grupowej turnieju przeciwko PSV (5:1). W sumie 27-letni Mbappé ma na koncie 76 bramek w Lidze Mistrzów. Przed nim próg 75 bramek przed ukończeniem 28 lat osiągnął jedynie Lionel Messi, który do tego wieku strzelił 77 goli.

Pod względem łącznej liczby bramek w historii turnieju Mbappé zajmuje piąte miejsce, ustępując Cristiano Ronaldo (140), Lionelowi Messi (129), Robertowi Lewandowskiemu (109) i Karimowi Benzema (90).

Źródło: Squawka.

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