Amerykańskie media poinformowały, że FBI przeszukało dom w Kalifornii powiązany z byłym członkiem Izby Reprezentantów USA, demokratą Erikiem Swalwellem. Według BBC News, które powołuje się na amerykańskie media, przeszukanie ma związek ze śledztwem w sprawie zarzutów niewłaściwego zachowania seksualnego.

Wcześniejsze działania FBI

W sierpniu FBI zatrzymało 45-letniego Swalwella na lotnisku, skonfiskowało jego urządzenia elektroniczne i przeszukało jego dom w Waszyngtonie. Według BBC działania te również były związane ze śledztwem w sprawie zarzutów wobec byłego ustawodawcy.

Wcześniej w tym roku Swalwell wycofał się z wyścigu o stanowisko gubernatora Kalifornii i zrzekł się mandatu w Izbie Reprezentantów po pojawieniu się zarzutów niewłaściwego zachowania seksualnego podczas pracy w Kongresie.

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Stanowisko Swalwella

Kilka kobiet wysunęło wobec Swalwella zarzuty. Wśród nich są twierdzenia, że zgwałcił kobietę, która była zbyt nietrzeźwa, by zareagować, a także że wysyłał kobietom niechciane nagie zdjęcia.

Swalwell wcześniej zaprzeczał jakimkolwiek nieprawidłowościom. Jego prawniczka Sarah Azari nazwała zarzuty fałszywymi, sfabrykowanymi i politycznym atakiem. BBC zwróciło się o komentarz do prawniczki Swalwella oraz Departamentu Sprawiedliwości USA.

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