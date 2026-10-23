Konsorcjum medialne poinformowało, że Prokuratura Europejska bada możliwe niewłaściwe wykorzystanie środków przez Europejską Partię Ludową (EPL) w kontraktach z dwoma greckimi konsultantami. Według Politico śledztwo dotyczy ponad 500 tys. euro przyznanych konsultantom przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Kontrakty na usługi komunikacyjne

Konsultantów zatrudniono do pracy nad komunikacją EPL przed kampanią wyborczą. Byli pracownicy partii powiedzieli dziennikarzom niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung, holenderskiego medium śledczego Follow the Money oraz greckiego Inside Story, że honoraria konsultantów były nieproporcjonalne do wykonanej pracy.

Sami konsultanci nie zgodzili się z taką oceną. Oświadczyli również, że później zwrócili część otrzymanych środków.

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Decyzja Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski, który finansuje europejskie partie polityczne, odmówił pełnego zwrotu wydatków poniesionych w ramach tych kontraktów, uznając je za nadmierne. Pokrył jedynie początkowe płatności na łączną kwotę 110 tys. euro, dlatego EPL, według konsorcjum medialnego, musiała samodzielnie zapłacić około 350 tys. euro.

Prokuratura Europejska ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła informacjom o śledztwie. Urząd zaznaczył, że nie może komentować takich danych, jeśli mogłoby to zaszkodzić toczącym się postępowaniom lub ich wynikowi. Przedstawiciel EPL oświadczył, że partia nie została oficjalnie poinformowana o tej sprawie, oraz zapewnił o gotowości do zapewnienia przejrzystości i współpracy z właściwymi organami na ich wniosek.

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