Nenad Popović, minister bez teki w tymczasowym rządzie Serbii oraz przewodniczący Serbskiej Partii Ludowej, został mianowany koordynatorem ds. zwalczania „zagranicznej ingerencji w wybory” w ramach międzynarodowego ruchu „Za wolność narodów!”. Ruch ten został założony przez rosyjską partię „Jedna Rosja”, sprawującą władzę w Federacji Rosyjskiej.

Popović, który znajduje się na liście sankcji USA z powodu powiązań z Rosją, otrzymał odpowiednie zlecenie od przewodniczącego partii „Jedna Rosja” Dmitrija Miedwiediewa.

Mianowanie miało miejsce 16 listopada podczas posiedzenia ruchu „Za wolność narodów!” w Moskwie. Stało się to po wyborach w Serbii, w których zwyciężyła opozycyjna „Lista Studencka”.

Podczas posiedzenia Miedwiediew stwierdził, że „wiele krajów zachodnich bezczelnie ingeruje w procesy wyborcze”.

„Doświadczenie naszych kolegów, którzy również mieli do czynienia z takimi zjawiskami, przyda się tutaj” – powiedział.

Już w październiku Miedwiediew otwarcie oskarżył Zachód o próby „ingerencji w procesy wyborcze w Serbii podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych oraz destabilizacji sytuacji”.

W momencie publikacji „Radio Wolność” nie otrzymało odpowiedzi ani od Nenada Popovicia, ani od przedstawicieli ruchu „Za wolność narodów!” w sprawie dalszych kroków w ramach zapowiadanej „walki z zagraniczną ingerencją w wybory”.

Ruch ten został założony przez rządzącą rosyjską partię „Jedna Rosja” w lutym 2024 roku. Jego pełna nazwa brzmi: „Forum zwolenników walki z współczesnymi przejawami neokolonializmu – Za wolność narodów!”.

Informuje o tym serbska sekcja „Radio Wolność”.

Przypomnijmy, że premier Kanady Mark Carney oświadczył w Montrealu, że w przyszłym tygodniu spotka się z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Wśród tematów rozmów wymienił bezpieczeństwo globalne i partnerstwo gospodarcze. Carney planuje również poruszyć kwestię znaczenia nieingerencji Chin i innych państw w sprawy wewnętrzne Kanady.

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