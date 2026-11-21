Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump wyraziła nadzieję, że Ukraina i Rosja zdołają uzgodnić nowe zawieszenie broni przed Bożym Narodzeniem.

Odpowiadając na pytanie o swoje świąteczne życzenie, Melania Trump podkreśliła, że przede wszystkim pragnęłaby pokoju na całym świecie. Osobno wspomniała o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie i wyraziła nadzieję na nowe zawieszenie broni.

„Oczywiście chodzi o pokój na całym świecie. Ale przede wszystkim bardzo chciałabym, aby było więcej zawieszeń broni. Moglibyśmy to osiągnąć bardzo szybko, gdyby Ukraina i Rosja były na to gotowe. Negocjacje już trwają, więc być może przed Bożym Narodzeniem będziemy mieli kolejne zawieszenie broni” – zauważyła pierwsza dama USA.

Wypowiedziała się na ten temat w programie telewizji Fox News.

Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne mające na celu ratowanie osób pozostających na tymczasowo okupowanych terytoriach. Do tych działań planuje się zaangażować amerykańskich partnerów, w szczególności zespół pierwszej damy USA Melanii Trump – poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Lubinec.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec podczas spotkania z pierwszą damą USA Melanią Trump w Waszyngtonie poruszył kwestię powrotu deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienia jeńców wojennych oraz poszukiwania osób zaginionych.

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