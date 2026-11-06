Melnik wezwał ONZ do zareagowania na odmowę Rosji wykonania orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego z apelem o podjęcie działań w związku z niewykonaniem przez Rosję szeregu orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ, wydanych w związku z jej agresją na Ukrainę.

Melnik oświadczył to podczas wystąpienia na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w trakcie omawiania sprawozdania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ.

Dyplomata przypomniał, że w styczniu 2024 roku Trybunał stwierdził naruszenie przez Rosję zobowiązań wynikających z dwóch konwencji międzynarodowych: o zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Chodziło o odmowę Moskwy przeprowadzenia dochodzenia w sprawie doniesień o finansowaniu terroryzmu, a także o dyskryminację Ukraińców na okupowanym Krymie.

Melnik wspomniał również o pozwie Ukrainy dotyczącym zarzutów rzekomego „ludobójstwa” na Donbasie, którymi Rosja uzasadniała inwazję. W lutym 2024 roku Trybunał odrzucił większość wstępnych zastrzeżeń Rosji i potwierdził swoją jurysdykcję w odniesieniu do części roszczeń Ukrainy.

Jednocześnie Moskwa nie wykonała dwóch ważnych orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ: nakazu z 2017 roku dotyczącego zniesienia zakazu działalności Medżlisu narodu tatarskiego na okupowanym Krymie oraz nakazu z marca 2022 roku dotyczącego zaprzestania działań wojennych przeciwko Ukrainie.

„Rosja nadal pluje w twarz Trybunałowi, otwarcie i bezczelnie nie wykonując tego nakazu. A społeczność międzynarodowa milczy. Setki rakiet i dronów – to jedyna odpowiedź, jaką słyszymy każdego dnia” – zauważył Melnik.

Przypomniał, że orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ są wiążące, i wezwał Radę Bezpieczeństwa oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ do rozpatrzenia kwestii niewykonania przez Rosję nakazu sądowego.

Podczas posiedzenia Melnik wdał się również w ostrą wymianę zdań z przedstawicielką Rosji, która oskarżyła Ukrainę o naruszenie prawa międzynarodowego i stwierdziła, że strona ukraińska oraz jej dyplomaci powinni ponieść odpowiedzialność za rzekome prześladowania „ludności rosyjskojęzycznej” oraz „ludobójstwo” na Donbasie.

W odpowiedzi Melnik nazwał Federację Rosyjską „mistrzem kłamstwa” i stwierdził, że groźby rosyjskiej przedstawicielki pod adresem ukraińskiego dyplomaty są niedopuszczalne – informuje korespondent agencji Ukrinform w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że Ukraina zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakami na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną.

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