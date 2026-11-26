Premier Włoch Giorgia Meloni ostrzegła przed rozszerzeniem się wojny rosyjsko-ukraińskiej na Morze Śródziemne po ataku ukraińskich dronów morskich na rosyjski statek w Bengazi – poinformowała dziennikarzy.

Według Meloni Włochy powinny robić wszystko, co w ich mocy, aby wspierać obronę Ukrainy, chroniąc jednocześnie bezpieczeństwo własnych granic i obywateli, dlatego wojna nie powinna i nie może przenieść się na Morze Śródziemne.

Jednocześnie szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że tego typu incydenty nie powinny zagrażać finansowemu wsparciu Kijowa ze strony Europy.

Źródło: Politico.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w libijskim porcie Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony trafiły objęty sankcjami statek zaopatrzeniowy „ASCALON”, który płynął z Kaliningradu do portu Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” Federacji Rosyjskiej.

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