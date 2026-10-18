W stanie Lagos w Nigerii sieć państwowej spółki Lagos Water Corporation obsługuje 34 424 zarejestrowane gospodarstwa domowe — około 206 444 osoby, czyli 1,03% z szacowanych 20 mln mieszkańców stanu. Dane te przedstawił zastępca dyrektora korporacji ds. komunikacji korporacyjnej i zarządzania marką Rasak Anifowoshe w wywiadzie dla Nigeryjskiej Agencji Informacyjnej, podaje Premium Times Nigeria.

Produkcja poniżej możliwości

Według Anifowoshe, zainstalowana wydajność obiektów wodociągowych korporacji wynosi około 210 mln galonów dziennie. Jednocześnie szacowane dobowe zapotrzebowanie stanu na wodę, zgodnie z generalnym planem zaopatrzenia Lagos w wodę, sięga około 540 mln galonów.

Dane produkcyjne za 2025 rok wskazują, że w ciągu roku korporacja wyprodukowała około 2,633 mld galonów wody. Odpowiada to średniej dobowej wynoszącej około 7,21 mln galonów — około 3% zainstalowanej wydajności.

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Wśród głównych przeszkód w rozszerzaniu scentralizowanego zaopatrzenia w wodę przedstawiciel LWC wymienił przestarzałe rurociągi dystrybucyjne, rosnący popyt wynikający ze wzrostu liczby ludności i szybkiej urbanizacji, a także potrzebę naprawy i rozbudowy istniejącej infrastruktury. Z powodu nieregularnych dostaw wody i braku dostępnych przyłączy część mieszkańców Lagos korzysta ze studni głębinowych lub kupuje wodę od prywatnych sprzedawców.

Planowana modernizacja

Korporacja planuje odnowić i zmodernizować małe i mikrooczyszczalnie wody, rozbudować sieć dystrybucyjną oraz ją zdigitalizować w celu zdalnego monitorowania rurociągów i zmniejszenia strat wody. Anifowoshe oświadczył, że po pełnej rehabilitacji tych obiektów dostęp do wody może uzyskać ponad 5,616 mln gospodarstw domowych.

LWC zamierza również zrehabilitować miniobiekt wodociągowy Ojokoro, zbudować mikroobiekt wodociągowy na wyspie Lagos oraz wybudować stację uzdatniania wody Igbonla o wydajności 100 mln galonów dziennie dla korytarza Lekki–Epe. W raporcie rządu stanowego z realizacji budżetu za drugi kwartał 2026 roku wskazano, że na 30 czerwca wydano 36,2% zatwierdzonego rocznego budżetu na poprawę 15 istniejących małych i mikroobiektów zaopatrzenia w wodę oraz 4% budżetu projektu Adiyan Phase II Waterworks.

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