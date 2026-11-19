Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nakreślił europejskie podejście do przyszłych rozmów pokojowych dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Plan przewiduje udział Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Europy, zachowanie suwerenności Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa oraz ewentualne stopniowe zniesienie sankcji wobec Rosji pod pewnymi warunkami.

Oświadczył to w czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas konferencji prasowej w Berlinie podsumowującej spotkanie „Koalicji Chętnych”.

Według kanclerza podczas spotkania w Dublinie państwa europejskie uzgodniły wspólną reprezentację w procesie negocjacyjnym: interesy Europy będą reprezentować Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska i Włochy w koordynacji z instytucjami UE. Merz podkreślił, że sukces mogą przynieść jedynie negocjacje z udziałem Ukrainy i Europy, dodając, że punktem wyjścia dla porozumień terytorialnych powinna być linia frontu, a po zawieszeniu ognia Kijów musi otrzymać solidne gwarancje bezpieczeństwa.

Szef niemieckiego rządu podkreślił również, że Ukraina musi zachować możliwość podążania ścieżką integracji europejskiej oraz otrzymywania pomocy w odbudowie. Jednocześnie zaznaczył, że Europa dopuszcza stopniowe znoszenie ograniczeń wobec Rosji wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych warunków oraz po uzyskaniu odrębnej zgody krajów europejskich.

Źródło: Glavkom.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował, że europejscy partnerzy rozważają Zjednoczone Emiraty Arabskie jako jedną z możliwych lokalizacji przyszłych negocjacji w formacie Ukraina – Rosja – Europa – USA, jednak ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji nie została jeszcze podjęta.

W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Kraje europejskie przygotowują plan rozmieszczenia sił wielonarodowych na terytorium Ukrainy. Żołnierze mogą zostać wysłani po zakończeniu działań wojennych, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i powstrzymaniu kolejnego ataku Rosji.

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