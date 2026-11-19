Merz ogłosił europejskie zasady negocjacji pokojowych oraz warunki zniesienia sankcji wobec Rosji
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nakreślił europejskie podejście do przyszłych rozmów pokojowych dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Plan przewiduje udział Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Europy, zachowanie suwerenności Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa oraz ewentualne stopniowe zniesienie sankcji wobec Rosji pod pewnymi warunkami.
Oświadczył to w czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas konferencji prasowej w Berlinie podsumowującej spotkanie „Koalicji Chętnych”.
Według kanclerza podczas spotkania w Dublinie państwa europejskie uzgodniły wspólną reprezentację w procesie negocjacyjnym: interesy Europy będą reprezentować Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska i Włochy w koordynacji z instytucjami UE. Merz podkreślił, że sukces mogą przynieść jedynie negocjacje z udziałem Ukrainy i Europy, dodając, że punktem wyjścia dla porozumień terytorialnych powinna być linia frontu, a po zawieszeniu ognia Kijów musi otrzymać solidne gwarancje bezpieczeństwa.
Szef niemieckiego rządu podkreślił również, że Ukraina musi zachować możliwość podążania ścieżką integracji europejskiej oraz otrzymywania pomocy w odbudowie. Jednocześnie zaznaczył, że Europa dopuszcza stopniowe znoszenie ograniczeń wobec Rosji wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych warunków oraz po uzyskaniu odrębnej zgody krajów europejskich.
Źródło: Glavkom.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował, że europejscy partnerzy rozważają Zjednoczone Emiraty Arabskie jako jedną z możliwych lokalizacji przyszłych negocjacji w formacie Ukraina – Rosja – Europa – USA, jednak ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji nie została jeszcze podjęta.
W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.
Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.
Kraje europejskie przygotowują plan rozmieszczenia sił wielonarodowych na terytorium Ukrainy. Żołnierze mogą zostać wysłani po zakończeniu działań wojennych, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i powstrzymaniu kolejnego ataku Rosji.