Merz zasugerował, że Europę w negocjacjach z Rosją będzie reprezentować pięć krajów
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że interesy Europy w ewentualnych rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy mogą reprezentować pięć państw — Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska.
„Mamy już sprawdzony format E3. Pracujemy również częściowo nad tą kwestią w formacie pięciu krajów – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Polski. Nie widzę żadnego problemu w tym, aby tak pozostało również w przyszłości” – zaznaczył szef niemieckiego rządu przy okazji spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.
Jednocześnie Merz podkreślił, że ostateczna decyzja dotycząca składu delegacji europejskiej nie została jeszcze podjęta i kwestia ta będzie omawiana za zamkniętymi drzwiami, choć odnotował pozytywne sygnały ze strony Rosji dotyczące gotowości do uznania konieczności udziału Europy w dialogu.
Źródło: serwis „RBC-Ukraina” z odwołaniem do „Radio Swoboda” oraz oświadczenia Friedricha Merza.
Kraje europejskie zgadzają się, że powinny być reprezentowane przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny, jednak do tej pory nie osiągnęły porozumienia co do tego, kto dokładnie będzie reprezentował ich interesy. Kwestia ta była omawiana 12 listopada w Dublinie podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym wzięło udział ponad 50 przywódców.
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych na Ukrainie.