Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że interesy Europy w ewentualnych rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy mogą reprezentować pięć państw — Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska.

„Mamy już sprawdzony format E3. Pracujemy również częściowo nad tą kwestią w formacie pięciu krajów – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Polski. Nie widzę żadnego problemu w tym, aby tak pozostało również w przyszłości” – zaznaczył szef niemieckiego rządu przy okazji spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.

Jednocześnie Merz podkreślił, że ostateczna decyzja dotycząca składu delegacji europejskiej nie została jeszcze podjęta i kwestia ta będzie omawiana za zamkniętymi drzwiami, choć odnotował pozytywne sygnały ze strony Rosji dotyczące gotowości do uznania konieczności udziału Europy w dialogu.

Źródło: serwis „RBC-Ukraina” z odwołaniem do „Radio Swoboda” oraz oświadczenia Friedricha Merza.

Kraje europejskie zgadzają się, że powinny być reprezentowane przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny, jednak do tej pory nie osiągnęły porozumienia co do tego, kto dokładnie będzie reprezentował ich interesy. Kwestia ta była omawiana 12 listopada w Dublinie podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym wzięło udział ponad 50 przywódców.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych na Ukrainie.

Czytaj nas na