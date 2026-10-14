Microsoft planuje ograniczyć tworzenie przez generatywną AI nierealistycznych wizerunków kandydatów przed wyborami powszechnymi w Nigerii w 2027 roku. Poinformował o tym starszy dyrektor Microsoftu ds. globalnych wyborów Dave Litchman podczas forum AI and Democracy Forum w Abudży, jak podaje Premium Times Nigeria.

Lista kandydatów dla systemów Microsoftu

Według Litchmana Microsoft planuje wprowadzić do swoich systemów ostateczną listę kandydatów Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej Nigerii (INEC). Ma to uniemożliwić wykorzystanie generatywnej AI do tworzenia nierealistycznych wizerunków tych kandydatów.

Przedstawiciel firmy nazwał ten krok częścią zobowiązań platform technologicznych dotyczących zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystywaniu wizerunku kandydatów. Oświadczył również, że Microsoft i inne firmy technologiczne rozwijające AI zobowiązały się usuwać nieautoryzowane materiały syntetyczne przedstawiające kandydatów lub urzędników organów wyborczych.

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Zobowiązania firm technologicznych

Litchman powiązał te działania z porozumieniem Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in Elections, które firmy technologiczne podpisały w 2024 roku. Według niego porozumienie przewiduje usuwanie z platform materiałów, w których wizerunek kandydata lub urzędnika organu wyborczego wykorzystano bez zgody.

Przyznał, że istnieją obawy dotyczące deepfake’ów, zaznaczył jednak, że ich wpływ na wybory może nie być tak duży, jak się obawia. Litchman powołał się na badania w USA, według których wyborcy mogą mniej ufać kandydatom, jeśli wiedzą, że rozpowszechniali oni syntetyczne materiały stworzone przez AI.

Przewodniczący INEC Joash Amupitan poinformował na forum, że komisja utworzyła jednostkę AI w celu wzmocnienia infrastruktury cyfrowej, w tym systemów zarządzania wynikami wyborów. Według niego systemy cyberbezpieczeństwa oparte na AI mogą wykrywać ataki DDoS, ataki polegające na brute force haseł oraz inne zagrożenia dla infrastruktury wyborczej.

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