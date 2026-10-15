Prezydent Argentyny Javier Milei w Waszyngtonie wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do umocnienia swojej pozycji w wyniku wyborów połówkowych w USA, zaplanowanych na listopad. Argentyński przywódca nazwał to głosowanie ważnym dla całego Zachodu, podaje Al Jazeera.

Wystąpienie w Waszyngtonie

Milei złożył to oświadczenie w środę podczas gali Hispanic Heritage w stolicy USA, gdzie jedno ze stowarzyszeń wręczyło mu nagrodę. Według AFP argentyński prezydent powiedział również, że konserwatyści nie mogą ustępować w walce o wpływy na półkuli zachodniej.

Prezydent Argentyny przybył do Waszyngtonu na spotkania z inwestorami i udział w gali. W czwartek miał wystąpić w Izbie Handlowej USA.

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Wsparcie USA dla Mileia

Rok temu Trump aktywnie wspierał Mileia przed ważnymi wyborami parlamentarnymi w Argentynie i nazywał go swoim ulubionym prezydentem. Analitycy uważali, że to wsparcie wraz z umową swapu walutowego między Departamentem Skarbu USA a Bankiem Centralnym Argentyny pomogło Mileiowi odnieść sukces w tych wyborach.

Centralną częścią pakietu był swap o wartości 20 mld dolarów, w ramach którego USA wymieniły dolary na argentyńskie peso. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ogłosił pakiet, a sam swap nastąpił wkrótce po porażce partii Mileia w ważnych wyborach prowincjonalnych. Trump twierdził wówczas, że wsparcie USA będzie zależeć od zwycięstwa Mileia. Jego komentarze doprowadziły do spadku głównego argentyńskiego indeksu giełdowego o około 2%, podała Associated Press. Demokraci w USA krytykowali pakiet, twierdząc, że Trump nadał priorytet pomocy innemu państwu podczas zawieszenia działalności amerykańskiego rządu.

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