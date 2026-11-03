Miliarder z otoczenia Trumpa planuje nabyć międzynarodowe aktywa Lukoilu – Reuters

Konsorcjum pod przewodnictwem amerykańskiego miliardera Todda Boeli przygotowuje umowę dotyczącą nabycia zagranicznych aktywów rosyjskiej spółki „Lukoil”, objętej sankcjami. Mechanizm ten przewiduje rozliczenie bezgotówkowe poprzez wymianę zamrożonych papierów wartościowych „Lukoilu”, będących w posiadaniu zachodnich inwestorów, na jej międzynarodowe aktywa.

Według dobrze poinformowanych źródeł bank zaangażowany przez konsorcjum wykupił już zamrożone akcje i kwity depozytowe rosyjskiego koncernu od około dziesięciu funduszy inwestycyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po cenie 30 centów za dolara wartości nominalnej. Początkowo międzynarodowy portfel „Lukoilu”, obejmujący złoża, rafinerie i stacje benzynowe w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, wyceniano na 22 mld dolarów amerykańskich.

Proces sprzedaży zagranicznej infrastruktury rosyjskiego giganta trwa od października 2025 roku. Przedstawienie oferty Boeli stało się możliwe dzięki decyzji o umieszczeniu wykupionych papierów wartościowych na specjalnym rachunku powierniczym, aby zapobiec uzyskaniu nadzwyczajnych zysków bezpośrednio przez rosyjską spółkę.

Źródło: Reuters.

Rosja próbuje zainteresować otoczenie Trumpa korzystnymi umowami energetycznymi, aby uzyskać ustępstwa ze strony Waszyngtonu w wojnie przeciwko Ukrainie. W szczególności „The New York Times” pisał o możliwej wielomiliardowej transakcji dotyczącej aktywów naftowych rosyjskiego „Lukoilu”, które za bezcen mógłby przejąć zięć Trumpa, Jared Kushner, wraz z partnerami, wśród których znajduje się również Todd Boeli.

Stany Zjednoczone przedłużyły do 21 listopada termin na przeprowadzenie negocjacji z rosyjską spółką naftową „Lukoil” w sprawie nabycia jej zagranicznych aktywów. W ten sposób potencjalni nabywcy zyskali kolejny miesiąc na omówienie warunków umów.

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