Departament Skarbu USA zaproponował nowe zasady ograniczające amerykańskie inwestycje w sektory zaawansowanych technologii w Chinach, Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze, Korei Północnej i innych państwach budzących obawy. Inicjatywa obejmuje między innymi sztuczną inteligencję, informuje The Hill.

Jakie technologie obejmują zasady

Propozycja rozszerza ograniczenia w ramach Programu Bezpieczeństwa Inwestycji Zagranicznych, czyli OISP. Będą one dotyczyć systemów hipersonicznych, technologii informacji kwantowej, obliczeń wysokiej wydajności i superkomputerów, a także SI. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent dodał do wykazu biotechnologie.

Według publikacji proponowane wymogi będą miały zastosowanie do inwestycji przekraczających 50 tys. dolarów. Jednocześnie nie będą obejmować lokat finansowych, w tym zakupu akcji. Departament Skarbu oświadczył, że zasady mają wdrożyć przepisy przyjętej przez Kongres w 2025 roku Ustawy o kompleksowym bezpieczeństwie narodowym inwestycji zagranicznych.

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Publiczna dyskusja przed ostateczną decyzją

Bessent oświadczył, że proponowane regulacje mają wzmocnić istniejący program, aby nie dopuścić do wykorzystywania amerykańskich inwestycji do rozwoju krytycznych technologii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu USA. Zaznaczył również, że inicjatywa powinna zapewnić większą pewność amerykańskim i zagranicznym inwestorom.

Administracja Joe Bidena uruchomiła program ograniczania inwestycji zagranicznych w 2023 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego, które dotyczyło inwestycji w chińskie sektory związane z półprzewodnikami i obliczeniami kwantowymi. Przed przyjęciem ostatecznej zasady będzie można zgłaszać publiczne uwagi do propozycji.

W obliczu technologicznej rywalizacji z Pekinem Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA nakazał również usunięcie produktów chińskiego startupu DeepSeek z systemów IT agencji federalnych, powołując się na kilka wektorów potencjalnych zagrożeń. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Pekin sprzeciwia się nadmiernemu rozszerzaniu pojęcia bezpieczeństwa narodowego oraz upolitycznianiu kwestii technologicznych i handlowych.

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