Japońska minister finansów Satsuki Katayama w Bangkoku wezwała polityków państw G20 do uważnego i pilnego monitorowania rynków finansowych w obliczu presji na jena i globalnej wyprzedaży obligacji. Informuje o tym The Japan Times.

Jen i możliwa interwencja

Po spotkaniach w Bangkoku z ministrami finansów i szefami banków centralnych krajów rozwiniętych oraz rozwijających się Katayama oświadczyła, że podczas spotkań G20 i w innych formatach potwierdzono obowiązujące zobowiązania dotyczące kursów walutowych. Podkreśliła potrzebę monitorowania rynków finansowych „z wysokim poczuciem pilności”.

Wcześniej tego samego dnia japońska minister ostrzegła spekulantów walutowych, że Tokio jest gotowe w razie potrzeby ponownie podjąć działania na rynku walutowym. Oświadczenie padło po tym, jak jen osłabił się do najniższego poziomu wobec dolara w tym miesiącu w następstwie wyższych od oczekiwanych danych o inflacji w USA.

Po publikacji danych wskazujących na przyspieszenie amerykańskiej inflacji do najszybszego tempa od pięciu miesięcy kurs japońskiej waluty na krótko osiągnął 158,95 jena za dolara. Później jen częściowo odrobił straty dzięki spadkowi rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, a w czwartek się umocnił.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obligacje, AI i nowe stanowisko

Katayama poinformowała również, że przedstawiciele resortów finansów G7 i G20 omawiali w Bangkoku wyzwania dla światowej gospodarki. Państwa G7 uzgodniły przeprowadzenie ćwiczeń sztabowych w celu przygotowania się na incydenty związane z zaawansowanymi systemami sztucznej inteligencji.

Według niej niektórzy uczestnicy spotkań wiązali wzrost globalnych rentowności obligacji z zakrojonymi na szeroką skalę prywatnymi inwestycjami w AI i centra danych. Katayama stwierdziła, że rządy powinny wyznaczać wiarygodne cele stabilności fiskalnej i tworzyć przestrzeń budżetową dla inwestycji sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.

Potwierdziła również swoje oficjalne mianowanie na przewodniczącą Komitetu Rozwoju — wspólnego forum ministerialnego Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Katayama będzie pełnić tę funkcję przez dwa lata i oczekuje się, że będzie przewodniczyć pierwszemu posiedzeniu komitetu podczas wiosennych spotkań tych instytucji w Waszyngtonie w kwietniu przyszłego roku.

Czytaj nas na