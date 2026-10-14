Australijska minister zasobów Madeleine King oświadczyła, że nacjonalizacja spółki Northern Minerals z siedzibą w Perth, która rozwija projekt Browns Range w regionie East Kimberley, jest jedną z możliwych opcji dla rządu. Powodem są działania inwestorów powiązanych z Chinami, którzy nie wykonali nakazu sprzedaży swoich akcji spółki, informuje ABC News.

Wymóg sprzedaży akcji

W maju federalny skarbnik Jim Chalmers nakazał sześciu inwestorom, którzy łącznie posiadali około 17% Northern Minerals, zbycie ich pakietów do 2 lipca. Jednak pod koniec lipca spółka poinformowała Australijską Giełdę Papierów Wartościowych, że podmioty te nadal posiadały większość akcji, które miały sprzedać.

King powiedziała, że niepewność hamuje rozwój projektu. Dała również do zrozumienia, że spółki nie zapłaciły kar nałożonych przez rząd federalny za niewykonanie wymogów. Według niej rząd aktywnie monitoruje sytuację, a niewykonywanie decyzji australijskich władz jest poważną kwestią.

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Projekt strategiczny

Northern Minerals jest uznawana za ważną dla australijskich i amerykańskich wysiłków na rzecz stworzenia alternatywnych wobec Chin źródeł minerałów krytycznych. Projekt Browns Range ma znaczenie dla rozwoju alternatywnych źródeł dysprozu i ტერbu, wykorzystywanych w infrastrukturze energetyki odnawialnej oraz zaawansowanych technologiach wojskowych.

Spółka już zmierza do uzyskania około 500 mln dolarów finansowania od Eksportowo-Importowego Banku USA. Australijskie władze wcześniej ingerowały w sytuację wokół Northern Minerals: w 2023 roku Chalmers zablokował zwiększenie udziału powiązanego z Chinami funduszu Yuxiao Fund, a w 2025 roku nakazał kolejnym pięciu spółkom powiązanym z Chinami sprzedaż akcji.

Rada ds. Przeglądu Inwestycji Zagranicznych wcześniej poinformowała Northern Minerals, że trzech inwestorów, którym w ubiegłym roku zakazano zwiększania udziałów w spółce, przekazało swoje akcje Hong Kong Ying Tak Ltd. Spółka ta należy do sześciu podmiotów zobowiązanych do zbycia pakietów w tym roku.

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