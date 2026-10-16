Ministerstwo Informacji Jemenu oświadczyło, że Huti 16 października zaatakowali obszar w pobliżu międzynarodowego lotniska w Adenie na południu kraju. Jak podaje Anadolu Agency, resort napisał na X, że atak nastąpił w pobliżu obozu Badr.

Doniesienia o wybuchach

Jemeński portal Al-Masdar Online, powołując się na lokalnych mieszkańców, podał, że w Adenie słyszano dwa wybuchy. Przedstawiciele Huti nie skomentowali od razu oświadczenia Ministerstwa Informacji Jemenu.

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Atak na pałac poprzedniego dnia

Poprzedniego dnia, 15 października, pałac prezydencki Maashiq w Adenie został zaatakowany rakietami balistycznymi. Według ministra zdrowia Jemenu Kasima Buhaibeha zginęło wówczas pięć osób, a kolejnych 16 odniosło obrażenia.

Wcześniej w tym miesiącu siły rządowe Jemenu rozpoczęły operację „Świt Jemenu”, aby odzyskać terytoria znajdujące się pod kontrolą Huti, w tym stolicę Sanę. Konflikt w kraju trwa od 2014 roku, gdy Huti zajęli Sanę i kilka prowincji. W następnym roku w celu wsparcia międzynarodowo uznawanego rządu interweniowała koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej. Według Anadolu Agency najnowszy etap działań zbrojnych rozpoczął się w lipcu, a rozejm z 2022 roku następnie przestał obowiązywać.

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