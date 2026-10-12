W Wielkiej Brytanii minister ds. Irlandii Północnej Chris Bryant odrzucił oskarżenia unionistów, że poszedł na ustępstwa wobec irlandzkich republikanów, zakazując protestanckiego marszu Zakonu Orańskiego w Portadown. Oświadczył w Izbie Gmin, że decyzję podjęto przede wszystkim, aby zapobiec przemocy, informuje Politico.

Niezależna Komisja ds. Marszów w ubiegłym miesiącu zezwoliła na znacznie ograniczony marsz z udziałem 35 członków Zakonu Orańskiego. Bryant zakazał jednak pochodu w piątek. Tysiące osób pod przewodnictwem Sinn Féin przez niemal dwa tygodnie blokowały planowaną trasę na Garvaghy Road, w głównej katolickiej dzielnicy Portadown. Policja nie dopuszczała do starć między stronami.

Stanowisko ministra i unionistów

Bryant podkreślił, że prawo do marszu nie oznacza, iż może on odbyć się w każdych okolicznościach. Według niego przestrzeganie prawa obejmuje również wyważone zapobieganie poważnym zamieszkom. Minister oświadczył, że kategorycznie odrzuca zarzuty ulegania „rządom tłumu” i uważa, że sytuacja przebiegła wyjątkowo spokojnie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Lider Demokratycznej Partii Unionistycznej Gavin Robinson oskarżył Bryanta o to, że rząd uległ groźbom przemocy ze strony bojowników Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Jest to stanowisko Robinsona. Zastępczyni pierwszego ministra Irlandii Północnej Emma Little-Pengelly również stwierdziła, że pierwsza minister Michelle O'Neill złamała prawo, przewodząc protestowi, w którym, jak twierdziła, byli przedstawiciele kilku ugrupowań IRA.

Sądy i głosowanie w Zgromadzeniu

Sąd Apelacyjny Irlandii Północnej oddalił pozew protestujących z Garvaghy Road, którzy zaskarżyli pierwotną decyzję Komisji ds. Marszów. Osobno Wysoki Sąd w Belfaście zezwolił loży Zakonu Orańskiego w Portadown na zaskarżenie działań Bryanta oraz głównego komendanta policji Irlandii Północnej Jona Boutchera. Rozpatrywanie tej sprawy ma rozpocząć się w przyszły poniedziałek.

Tego samego dnia unioniści zasiadający w Zgromadzeniu Irlandii Północnej jednomyślnie poparli odwołanie czterech ministrów Sinn Féin, w tym pierwszej minister Michelle O'Neill. Oskarżyli ministrów o naruszenie przysięgi urzędowej przez udział w protestach i ich popieranie. Jednak wszystkie cztery wota nieufności przepadły z powodu zasad podziału władzy w Stormoncie: za odwołaniem każdego ministra głosowało 33–34 unionistów, podczas gdy 35 deputowanych Sinn Féin i SDLP było przeciw.

Czytaj nas na