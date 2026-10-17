W Chile minister mieszkalnictwa i urbanizacji Iván Poduje 16 października nazwał prezydenta Argentyny Javiera Mileia coraz bardziej szalonym, a kilka godzin później przeprosił. Informuje o tym The Rio Times.

Podczas forum biznesowego Icare w Santiago Poduje odpowiadał na pytania dotyczące inwestycji publicznych. Skrytykował również stanowisko Mileia w sprawie robót publicznych. Później chilijski minister napisał na X, że jego komentarze o argentyńskim prezydencie były niestosowne, i złożył szczere przeprosiny. Jednocześnie potwierdził swoje stanowisko w sprawie roli inwestycji publicznych w stymulowaniu wzrostu.

Reakcja władz Chile

Chilijski minister spraw wewnętrznych Claudio Alvarado, który kierował pracami rządu podczas podróży prezydenta José Antonio Kasta do Boliwii, nazwał słowa Poduje niewłaściwymi. Jak powiedział, rząd uważa incydent za zamknięty, a publiczne przeprosiny ministra za wystarczające.

Kast, przemawiając w chilijskim konsulacie w La Paz, oświadczył, że rząd żałuje tych wypowiedzi. Podkreślił, że Poduje odpowiednio publicznie przeprosił, i dodał, że podobna sytuacja się nie powtórzy.

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Wiceprzewodniczący Senatu z konserwatywnej partii UDI Iván Moreira nazwał oświadczenie Poduje bardzo nierozważnym i wezwał go do przeprosin. Wiceprzewodniczący Narodowej Partii Libertariańskiej Hans Marowski oświadczył, że minister powinien prezentować poziom odpowiedni dla zajmowanego stanowiska.

Kontekst relacji z Argentyną

Komentarz Poduje padł w czasie napięć dotyczących Cieśniny Magellana. Oba kraje powołują się na traktaty z 1881 i 1984 roku, a prezydenci Kast i Milei potwierdzili ich obowiązywanie we wspólnej deklaracji po wizycie argentyńskiego prezydenta w Santiago 3 września.

Również w listopadzie zaplanowano pierwszy rejs chilijskiego statku towarowego Danstar z Punta Arenas do Port Stanley na Falklandach. Według publikacji argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno oświadczył, że nie będzie utrudniał rejsu, jeśli handel będzie miał charakter komercyjny i będzie skoordynowany.

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