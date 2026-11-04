W Hiszpanii minister gospodarki i pierwszy wicepremier Carlos Cuerpo tymczasowo objął kierownictwo nad Ministerstwem Transportu po rezygnacji Óscara Puente. Premier Pedro Sánchez poinformował, że Cuerpo będzie kierował resortem do wyborów zaplanowanych na 29 listopada.

Tymczasowe powołanie

Jak podaje Politico Europe, Sánchez podkreślił zdolności zarządcze Cuerpo, które zaprezentował podczas obecnej kadencji rządu. Wcześniej Cuerpo był sekretarzem generalnym skarbu, gdy Nadia Calviño pełniła funkcję minister gospodarki. Po tym, jak Calviño została wybrana na stanowisko szefowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Cuerpo przejął jej tekę. Później Sánchez mianował go pierwszym wicepremierem.

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Rezygnacja po wypadku

Óscar Puente podał się do dymisji 3 listopada z powodu katastrofy kolejowej, która wydarzyła się 28 października w prowincji Toledo i pochłonęła życie 69 osób. Według publikacji nazwał tę decyzję kwestią godności politycznej.

Była to druga śmiertelna katastrofa kolejowa w Hiszpanii w tym roku. W styczniu w wyniku wypadku w Adamuz zginęło 46 osób. Sánchez oświadczył, że rezygnacja Puente ma pomóc w odbudowie zaufania zarówno do systemu kolejowego kraju, jak i do godności politycznej.

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