W Wielkiej Brytanii minister finansów John Healey ma ogłosić, że internetowe platformy handlowe będą odpowiadać za pobór podatków, które powinni płacić sprzedawcy na ich platformach. Chodzi między innymi o Amazon, eBay i Temu.

Pobór podatków przez platformy

O oczekiwanej inicjatywie poinformował Channel NewsAsia, powołując się na gazetę The Times. Według publikacji platformy będą pobierać podatki, które powinni płacić sprzedawcy detaliczni oferujący towary za pośrednictwem tych marketplace’ów.

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Oczekiwane wpływy

The Times poinformował o tym we wtorek. Według jego szacunków inicjatywa może przynieść brytyjskiemu skarbowi państwa do 1 miliarda funtów szterlingów, czyli około 1,33 miliarda dolarów USA.

Skarb państwa odmówił komentarza w sprawie doniesień. Resort zaznaczył, że Healey ma przedstawić decyzję podatkową podczas działań fiskalnych. Amazon, eBay i Temu nie odpowiedziały od razu na prośby o komentarz.

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