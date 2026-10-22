Minister finansów Łotwy Māris Kučinskis oświadczył, że w 2027 roku rząd nie planuje podnosić podatków ani zwiększać wydatków budżetowych. Jak powiedział, prace nad budżetem na przyszły rok nadal trwają, jednak nie widzi potrzeby podwyższania podatku od wartości dodanej ani podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kučinskis powiedział o tym w wywiadzie dla Łotewskiego Radia 22 października, informuje LSM English. Minister nazwał przyszły budżet budżetem oszczędności i kontroli. Według jego oceny dodatkowe środki mogą pojawić się wyłącznie dzięki optymalizacji wydatków.

Przegląd działalności instytucji

Kučinskis oświadczył także, że należy przeanalizować funkcje poszczególnych instytucji państwowych i połączyć struktury o dublujących się kompetencjach. Obiecał nie ograniczać finansowania ochrony zdrowia i edukacji, zaznaczając jednocześnie, że należy szukać możliwości oszczędności w innych obszarach.

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Według ministra reformy w przyszłym roku powinny przynieść rezultaty w ciągu kolejnych trzech lat. Wyjaśnił to znacznymi lukami fiskalnymi i brakiem środków w dalszej perspektywie. Wcześniej Kučinskis ostrzegał już, że bez reform w kolejnych latach może powstać duży deficyt budżetowy.

Wynagrodzenia i płaca minimalna

Minister uważa za możliwe zamrożenie funduszu wynagrodzeń w administracji publicznej, ale podkreślił, że należy to robić rozważnie, aby pracownicy nie przechodzili do sektora prywatnego. Jednocześnie płaca minimalna ma zostać podniesiona zgodnie z wcześniej zatwierdzonym harmonogramem — z 780 euro w tym roku do 820 euro w przyszłym roku. Związki zawodowe wezwały do przyspieszenia tej podwyżki.

Kučinskis powiedział również, że nie należy forsować przyjęcia budżetu na 2027 rok: jego zdaniem dokument lepiej byłoby zatwierdzić pod koniec stycznia.

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