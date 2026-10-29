W Estonii minister finansów Jürgen Ligi oświadczył, że spodziewa się możliwej podwyżki stawki akcyzy na paliwo przyszłej wiosny. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Rząd omawia budżet państwa na 2027 rok, a prognoza dotycząca wzrostu stawki została już uwzględniona w budżecie, informuje ERR News.

Deficyt budżetowy

Ligi, który reprezentuje Partię Reform, zaznaczył, że budżet Estonii jest deficytowy. Jak stwierdził, przed wyborami wszyscy obiecują znieść lub obniżyć podatki. Minister poruszył również kwestię tego, czy należy pozostawić następnemu rządowi większy deficyt, podkreślając, że nie jest to dobre rozwiązanie.

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Opłata na rezerwę paliwową

Jednocześnie ceny paliw w Estonii mogą nieco spaść w przyszłym roku ze względu na plany ministra gospodarki Erkkiego Keldo, aby obniżyć o około 10% opłatę za utrzymanie państwowej rezerwy paliwowej. Według szacunków obniżenie tej opłaty może zmniejszyć ceny detaliczne na stacjach paliw o około 0,25%.

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