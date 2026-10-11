Minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb oświadczył, że program ukierunkowanych zniżek na paliwo będzie nadal obowiązywał dla wrażliwych grup ludności. Podczas International Poultry Expo 2026 powiedział również, że nie został poinformowany o zastrzeżeniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec tego programu, podaje The Express Tribune.

Stanowisko MFW

MFW w komunikacie prasowym z 7 października, poświęconym porozumieniu na poziomie personelu w sprawie czwartego przeglądu programu Extended Fund Facility oraz trzeciego przeglądu Resilience and Sustainability Facility dla Pakistanu, wezwał do szybkiego wygaszenia programu wsparcia paliwowego. Fundusz wyjaśnił to jego wysokim kosztem i zbyt szerokim zakresem.

MFW zaznaczył, że w razie nieoczekiwanego wzrostu cen ropy przyszłe wsparcie powinno być ograniczone, tymczasowe i ukierunkowane. Powinno być udzielane za pośrednictwem istniejących programów pomocy społecznej oraz uwzględnione w budżecie na rok fiskalny 2026–2027.

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Kogo obejmuje program

Aurangzeb określił ukierunkowane subsydia jako udane i oświadczył, że skorzystało z nich około 10,2 mln osób. Według niego wśród odbiorców wsparcia są użytkownicy riksz Qingqi, innych pojazdów trójkołowych, motocykli oraz samochodów z silnikami o pojemności do 800 centymetrów sześciennych.

Minister przypuszczał, że przy średniej wielkości gospodarstwa domowego wynoszącej pięć osób program może obejmować około 50 mln ludzi. Powiedział również, że ukierunkowane zniżki wyeliminowały potrzebę wprowadzania „inteligentnych lockdownów”, które wcześniej stosowano w celu zachowania zapasów paliwa i ograniczenia kosztów jego importu.

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