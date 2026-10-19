W Tokio japoński minister ziemi, infrastruktury, transportu i turystyki Tatsunori Ibayashi odwiedził związany z wojną chram Yasukuni podczas jesiennego festiwalu. Został drugim ministrem, który odwiedził chram w ramach tegorocznego festiwalu: w sobotę odwiedził go minister strategii wzrostu Minoru Kiuchi.

Wizyta w ramach grupy ponadpartyjnej

Ibayashi przybył do chramu jako członek grupy ponadpartyjnej, której przewodniczy deputowany rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej Ichiro Aizawa, informuje The Japan Times.

Osobno Yasukuni odwiedzili przewodniczący Rady Generalnej Partii Liberalno-Demokratycznej Hiroshi Kajiyama, przewodniczący komitetu strategii wyborczej partii Yasutoshi Nishimura oraz przewodnicząca Komisji Budżetowej Izby Radców Haruko Arimura.

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Darowizna w imieniu premierki

Kajiyama złożył rytualną darowiznę pieniężną w imieniu premierki Sanae Takaichi, która kieruje również Partią Liberalno-Demokratyczną. Powiedział dziennikarzom, że został upoważniony do wniesienia tego wkładu, a darowiznę przekazano z osobistych środków Takaichi.

Do ponadpartyjnej grupy, która odwiedziła chram, należało około 70 ustawodawców, w tym przedstawiciele Partii Liberalno-Demokratycznej, jej sojuszniczej Japońskiej Partii Innowacji, Demokratycznej Partii dla Ludu oraz partii Sanseito. Na konferencji prasowej Aizawa powiedział, że ustawodawcy muszą ponownie uświadomić sobie swoją misję — przekazać przyszłym pokoleniom zrozumienie okropności wojny i wartości pokoju.

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