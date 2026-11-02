Łotewski minister zdrowia Hosams Abu Meri ogłosił decyzję o odejściu z partii Jedność po 16 latach członkostwa. Jedność wchodzi w skład szerszego sojuszu politycznego Nowa Jedność. Poinformował o tym LSM English, powołując się na wpis polityka na Facebooku.

Decyzja po wyborach

Abu Meri oświadczył, że decyzja o opuszczeniu partii nie była dla niego łatwa, jednak podjął ją po dokładnym namyśle. Podziękował osobom, z którymi pracował, za doświadczenie i współpracę, a także podkreślił znaczenie pozostawania uczciwym wobec własnych przekonań.

Zdaniem ministra, po nieudanych wynikach niedawnych wyborów parlamentarnych Jedność potrzebuje nowego startu, nowej energii i nowych ludzi. Abu Meri zaznaczył również, że obecnie nie może dać partii tego, czego potrzebuje ona na tym etapie zmian.

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Kariera polityczna Abu Meriego

Hosams Abu Meri, pochodzący z Libanu gastroenterolog, stanął na czele Ministerstwa Zdrowia 15 września 2023 roku w rządzie Eviki Siliņi. Po jej rezygnacji zachował stanowisko w rządzie Andrisa Kulbergsa, zatwierdzonym przez Saeimę 28 maja 2026 roku.

Od 2019 roku Abu Meri był przewodniczącym zarządu Jedności. Wcześniej był posłem 12. i 14. kadencji Saeimy. Przedstawiciel Nowej Jedności Edmunds Jurēvičs powiedział agencji LETA, że obecnie nie ma oznak możliwego odejścia innych prominentnych członków tej siły politycznej. Według niego Abu Meri wcześniej publicznie mówił o zamiarze ograniczenia udziału w aktywnej polityce i niekontynuowania aktywnej pracy partyjnej.

Pierwsze posiedzenie 15. kadencji Saeimy, podczas którego nowo wybrani posłowie złożą przysięgę, zaplanowano na 3 listopada.

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