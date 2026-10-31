Estonia analizuje możliwość przyznania straży granicznej dodatkowych uprawnień do powstrzymywania osób naruszających granicę. Po spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych Łotwy poinformował o tym estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro, podaje ERR News.

Rozmowy na granicy

Spotkanie ministrów odbyło się w placówce straży granicznej Piusa w Estonii. Podczas konferencji prasowej strony oświadczyły, że istnieje potrzeba znalezienia sposobów przeciwdziałania, jak to określiły, organizowaniu przez białoruskie władze nielegalnej migracji do państw bałtyckich.

Taro zaznaczył, że zimą presja na granicy ma się zmniejszyć, jednak następnej wiosny może ponownie wzrosnąć. Jako jedną z możliwych opcji wskazał tymczasowe zamknięcie przez wszystkie państwa przejść granicznych na granicy z Białorusią. Minister powołał się na doświadczenia Polski, gdzie, jak powiedział, taki krok zadziałał.

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Weryfikacja przepisów prawnych

Minister spraw wewnętrznych Łotwy Jānis Dombrova poinformował, że Łotwa zmieniła przepisy, aby straż graniczna mogła skuteczniej reagować zarówno na nielegalne przekraczanie granicy, jak i na uszkadzanie infrastruktury. Jak powiedział, łotewskim pogranicznikom dano większe możliwości użycia broni przeciwko osobom, które nielegalnie przekraczają granicę lub próbują podejmować działania przeciwko infrastrukturze technologicznej.

Taro oświadczył, że estońscy pogranicznicy również powinni być pewni swojego prawa do użycia wszelkich środków, w tym broni i śmiertelnej siły, aby powstrzymać wrogą działalność w strefie przygranicznej. Dodał, że władze obecnie sprawdzają obowiązujące ramy prawne, granice ich interpretacji oraz potrzebę ewentualnych zmian.

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