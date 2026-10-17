Minister obrony Włoch Guido Crozetto nazwał „całkowitym błędem” decyzję Stanów Zjednoczonych o ograniczeniu Ukrainie dostępu do systemów satelitarnych i informacji wywiadowczych niezbędnych do odparcia rosyjskich ataków.



Według niego każdy taki krok administracji prezydenta USA Donalda Trumpa „nie ma absolutnie żadnego sensu” i grozi przedłużeniem wojny, zamiast przybliżyć pokój.

„Pokój nadejdzie, gdy Putin przekona się, że sytuacja znalazła się w impasie i nie może posuwać się dalej. Jeśli Putin dostrzeże słabość ze strony Ukrainy – a pozbawienie Ukrainy zasobów przez Stany Zjednoczone stworzy taką słabość – uwierzy, że może zwyciężyć. Dlatego będzie kontynuował wojnę. Uważam, że jest to całkowicie niewłaściwe” – powiedział Crozetto w wywiadzie dla BBC.

Mówiąc o rosyjskiej agresji na Ukrainę, minister stwierdził, że uważa ją za przejaw zła.

„Kiedy jedno państwo przekracza granicę innego z czołgami, bombarduje szpitale i szkoły, zabija cywilów i atakuje elektrownie, a robi to już od czterech lat, mogę to określić jedynie jako zło” – podkreślił minister.

Crosetto zapewnił, że Włochy będą kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy tak długo, jak długo obecny rząd będzie sprawował władzę. Jednocześnie ostrzegł, że uzyskanie zgody parlamentu na dalsze dostawy broni będzie trudniejsze w miarę zbliżania się wyborów, które mają się odbyć nie później niż pod koniec 2027 roku.

Jednocześnie minister obrony Włoch oskarżył Moskwę o prowadzenie aktywnej kampanii dezinformacyjnej, skierowanej, jak twierdzi, przeciwko niektórym włoskim politykom oraz mającej na celu rozpowszechnianie narracji, które mają zmienić stosunek polityczny do Rosji we Włoszech.

Przypomnijmy, że wcześniej Guido Crosetto uznał za bezpodstawny artykuł hiszpańskiego dziennika „El Mundo” dotyczący rzekomych ostrzeżeń CIA o możliwych atakach Rosji przy użyciu okrętów i dronów na Hiszpanię, Francję i Włochy.

Gazeta napisała, że Rosja przygotowuje się do ewentualnych ataków na kraje południowej Europy z wykorzystaniem dronów „Gerbera”, które mogą być wystrzeliwane z okrętów tajnej floty na Morzu Śródziemnym. O takich planach dowiedziała się Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych, po czym poinformowała o tym rządy krajów europejskich.